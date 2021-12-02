2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük sevk! Yüzlerce ABD askeri yola çıkıyor: Kızıl Ejder Görev Gücü

star.com.tr 2 Aralık 2021 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:24

ABD, Afrika'daki üslerine yüzlerce yeni asker gönderiyor.

Askeri kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Virginia Ulusal Muhafız Birliğinden 1000'den fazla asker, çatışmaların olduğu ve eğitimlerin devam ettiği ABD üslerini desteklemek için Doğu Afrika'ya sevk edilecek. Bazı kaynaklara göre ise, bölgeye gidecek askerler 'büyük bir görev için' hazırlanıyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ EN BÜYÜK SEVK: KIZIL EJDER GÖREV GÜCÜ

Asker sevkinin, 2. Dünya Savaşı'ndaki seferberlikten beri Kentucky ve Virginia Ulusal Muhafızlarından en büyük asker gönderme olacağı belirtiliyor.

Kızıl Ejder Görev Gücü olarak adlandırılan birlikler, Pentagon'un Afrika Boynuzu'ndaki çok uluslu terörle mücadele operasyonunda yer alacağı ve "ABD Afrika Komutanlığı sorumluluk alanında çok çeşitli görevleri yerine getirmek için eğitimli ve donanımlı olacakları.' belirtildi.

Ulusal Muhafız kaynaklarından yapılan açıklamada, 'Onların birincil amacı, ev sahibi ülkelerle ortaklıklar kurmak ve bölgedeki güvenliği, istikrarı artırmak için Savunma Bakanlığı tarafından sürdürülen ileri operasyon üslerinin güvenliğini sağlamaktır.

MUHTEMEL VARIŞ NOKTASI CİBUTİ

Military.com'a konuşan bir kaynağa göre, askerlerin 2022'nin başlarında kıtaya gönderilmesi bekleniyor. Kaynak, varış yerlerini belirtmese de, Doğu Afrika'daki ABD ortak terörle mücadele misyonu, şu anda yaklaşık 3,400 Amerikan personelinin görev yaptığı Cibuti'deki Lemonnier Kampı'na dayanıyor.

Muhafız askerlerinin genel birlik seviyesinde bir artışa mı yapacakları, yoksa halihazırda konuşlandırılan diğerlerini mi değiştirecekleri belli değil.

Yeni görev gücünün oluşturulması, Joe Biden yönetiminin, bir düzineden fazla ülkede ABD askeri operasyonlarına sahne olan 11 Eylül saldırılarının ardından başlatılan Teröre Karşı Savaş'ı sona erdirme sözü vermesine rağmen gerçekleşti.

AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLDİLER AMA...

Biden, selefinin bu yılın başlarında Afganistan'dan asker çekme planlarını yerine getirmesine rağmen, Orta Doğu ve Afrika'da kapsamlı terörle mücadele operasyonları devam etti.

Kongre'ye gönderilen bir mektupta yönetim, Doğu Afrika'daki çeşitli militan gruplara yönelik devam eden hava saldırılarını ve kıtanın başka yerlerinde yerel güvenlik güçleriyle birlikte eğitim ve tavsiye misyonlarını kabul ederek küresel askeri ayak izini bir kez daha ortaya koydu.

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