2 saat içinde kullanıma hazır hale geliyor: Kara, deniz ve hava taşımacılığı ile taşınabiliyor

AA 9 Ekim 2021 Cumartesi 09:44 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 09:48

Dorçe Prefabrik, 5-6 Ekim'de Ankara'da 3'üncüsü düzenlenen, Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde küresel savunma sanayisinin önde gelen kurum ve kuruluşları arasında yerini aldı.

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, zirve kapsamında yüksek güvenlikli sınır kampları, sınırda konuşlandırılmış sahra hastaneleri, her türlü askeri operasyonlar kapsamında yaşam, revir, tuvalet, duş vb. ihtiyaçlara yönelik modifiye edilmiş ISO konteynerleri, havadan taşınabilen konteynerler (HTK) ve uçak hangarları gibi projeler devlet erkanına, üst düzey savunma sanayi yetkililerine, farklı ülkelerden katılım gösteren askeri ataşelere ve diğer tüm katılımcılara tanıtıldı.

Firma 40 yılı aşkın süredir, silahlı kuvvetler, güvenlik güçleri, yerli ve uluslararası savunma sanayi kuruluşları için anahtar teslim prefabrik modüler, askeri kamp, hangar ve özel tasarım projeleriyle çözüm ortaklığı yapıyor.

Üretim ve yönetim merkezi Ankara'da bulunan Dorçe Prefabrik, konumunun sağladığı avantajıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO, yabancı misyonların askeri ataşeleri ve temsilcileri, ASELSAN ve Roketsan gibi firmaların teknik ekipleri, üretimin tüm aşamasında süreci düzenli olarak takip edebilme şansına sahip oluyorlar.

- ÜRÜN GAMIYLA SAVUNMA SANAYİSİNİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİYOR

Dorçe Prefabrik, uluslararası deneyimlerini, tecrübelerini, yeteneklerini ve Modern İnşaat Yöntemlerine (MMC- Modern Methods of Construction) dayalı üretim felsefesini Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi kapsamında stant ziyaretçilerine, katılımcılara ve askeri delegasyonlara sundu.

Kapsamlı Ar-Ge çalışmaları sonrası üretilen Dorçe entegre mobil sahra hastaneleri, 2 saat içinde kullanıma hazır hale geliyor. Mobil sahra hastaneleri, kara, deniz ve hava taşımacılığı ile taşınabiliyor. Modüller, yükleme ve boşaltmayı güvenli hale getiren treyler çözümleri ile desteklenerek, silahlı kuvvetler ve güvenlik güçlerine operasyonlar sırasında mobilizasyon avantajı sağlıyor.

Sektöründe sadece Dorçe Prefabrik'in geliştirebildiği Havadan Helikopter ile Taşınabilen Konteyner (HTK) modüllerinin montajı, herhangi bir el aleti veya ekipman yardımı olmadan, her türlü ortamda, elle, kolayca 2 saat içinde yapılabiliyor. Kurulum videoları sayesinde modülleri 2 personel, 2-3 saat içerisinde kullanılabilir hale getirilebiliyor. Hafif ve dayanıklı şekilde imal edilen yapı, demonte halde iken 4 paket halinde helikopter içerisinde taşınabilirken, 8 personeli rahatça içinde barındırıyor. HTK modülünün, ranzalı yapısı duvarda katlanıp açılarak gerektiğinde geniş bir iç hacim sunabiliyor.

HTK'lar, güneş enerjisi panelleri kullanılarak kendi elektriğini üretebilen, hiçbir jeneratör desteği olmadan aydınlatması sağlanabilen ve telsiz, telefon, navigasyon gibi küçük ekipmanların şarjı yapılabilen modüller. HTK modülleri zorlu şartlarda soba ile ısınmaya uygun tasarlanmıştır ve uzun süre kullanılabilecek dayanımda ve kalitede imal edilebiliyor. 40 cm diferansiyel ayak sistemi sayesinde ise düzensiz ve engebeli zeminlerde bile terazide kurulabiliyor. Bu konteynerler; tam teşekküllü klinik, WC-duş, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, ofis ve mutfak olarak kullanılabiliyor.