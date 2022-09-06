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Savunma

20 yılda 10 kat arttı... Lefeez: Türkiye, eninde sonunda ciddi bir rakip haline gelecek

Türk savunma sanayisi cirosunun 20 yılda 10 kat arttığını yazan Batı basını, 'Türkiye, gelişme yönündeki siyasi iradesini sürdürürse eninde sonunda ciddi bir rakip haline gelecektir' değerlendirmesinde bulundu.

Star Gazetesi6 Eylül 2022 Salı 15:31 - Güncelleme:
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Batı basını, savunma alanında Türkiye'nin önemli bir ihracatçı haline geldiğini yazdı.

Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı;

Türk savunma sanayisinin cirosu 20 yılda 10 kat arttı. Silah sektörü silah üretiminde özerklik hedefleyen Türk hükümetinin siyasi iradesi tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara gelmesinden bu yana Türk savunma sanayisinin cirosu bir milyardan on milyar doların üzerine çıktı. Sektör, Türkiye'nin askeri harcamalarıyla hareketliyken (2020'de 17,7 milyar dolar yani ülkenin GSYH'sinin yüzde 2,8'i) şimdi buna ihracatı eklendi. 2021 yılında üç milyar dolardan fazla bir meblağı temsil söz konusuydu. Bu önemli artış Türkiye'nin askeri teçhizat tedarikinde özerkliğini hedefleyen uzun vadeli bir politikanın sonucudur

"TÜRKİYE CİDDİ BİR RAKİP HALİNE GELECEK"

IRIS'te yardımcı araştırmacı olan ve savunma sanayii alanında uzmanlaşan Sophie Lefeez, "Bu yönelim 1974'te Türkiye'nin Kıbrıs harekatından sonra gerçekleşti. Silah sevkiyatına uygulanan Amerikan ambargosu Ankara'nın bağımlılığını fark etmesini sağladı" dedi.

IRIS araştırma yardımcısı, "Türk savunma sanayii henüz üst düzey ekipman satmıyor ancak Türkiye gelişme yönündeki siyasi iradesini sürdürürse eninde sonunda ciddi bir rakip haline gelecektir." değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE AFRİKA'DA PAZAR KAZANIYOR

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği eski Savunma Ataşesi Patrice Moyeuvre, "Türk savunma sanayii özellikle Afrika'da pazar kazanıyor" dedi.

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