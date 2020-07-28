star.com.tr 28 Temmuz 2020 Salı 11:05 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:07

ABD'de 1816 yılından beri ateşli silahlar üreten Remington Arms iflas başvurusunda bulundu.



Şirketin, okul saldırıları sonrası silahlara kısıtlama gelmesiyle, işlerinin kötüye gittiği bildiriliyor.

Medyaya yansıyan bilgilere göre silah üreticisi, Alabama'nın Kuzey Bölgesi ABD İflas mahkemesinde iflas koruması için başvuruda bulundu.

Dosyada, şirket varlıklarının ve yükümlülüklerinin 100 milyon dolardan 500 milyon dolara kadar listelendiği belirtildi.

2018'de de satışların düşmesiyle borçlarını ödeyemeyen şirket, iflas başvurusunda bulunmuştu. Aynı yıl alacaklılarının karşı talepleriyle iflas korumasından çıktı.

Okullarda yaşanan silahlı saldırılar, Remington gibi ABD'li ateşli silah üreticilerinin ürünlerine kısıtlamaların gelmesine neden oldu.

2012 yılında Remington Bushmaster tüfeği kullanan bir saldırgan, Connecticut'taki Sandy Hook ilkokulunda 20 çocuk ve altı yetişkini öldürdü. Bu olay sonrası, silah kullanım politikası tartışma konusu oldu.

Remington şirketi şu anda, kurbanların ailelerinin açtığı davalarla da uğraşıyor.

Remington, Amerika'nın en eski silah üreticisi ve hala orijinal ürününü üreten Amerika'nın en eski fabrikası olduğu iddia ediliyor.



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