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Savunma

Selçuk Bayraktar Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntülerini paylaştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntüsünü paylaştı.

HABERİN
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11.01.2020  08:20 - Güncelleme: 11.01.2020  08:30

Bayraktar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 

"2020'nin ilk uçuşu tamam. ikinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu.

40'ını biraz erken olsa da uçurduk.????

Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde..

Semalarımızda Hür ve Özgür..."

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Haberleşme Menzili: Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Max Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

Operasyonel İrtifa: 40,000

Uçuş Süresi: 24 saat

Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi: 1.350 Kg

Kanat Açıklığı: 20 mt.

Boy:12.2 mt.

İtki Tipi: 2x750 HP

Arabayla kiliseye daldı, 'şeytandan kaçıyorum' dedi

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