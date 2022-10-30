2021'de sipariş edilmişti! ATAK ve TB2 SİHA'lar kardeş ülkeye inmeye hazır

Türkiye'nin Nijerya Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, TUSAŞ üretimi T129 ATAK Taarruz Helikopteri ve BAYKAR üretimi Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yakında başlayacağını açıkladı.



Türkiye'nin deneyim, teknik uzmanlık ve teknolojisini paylaşarak güvenlik tehditlerine karşı koyma çabalarında Nijerya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Ülkelerimiz arasında geçen yıl imzalanan savunma sözleşmeleri tarihi bir rekora imza attı. Bu vesileyle, amiral gemimiz olan iki savunma sanayii platformumuz Bayraktar (TB-2) İHA'ları ve (T-149) ATAK helikopterlerinin Nijerya'ya inmeye hazır olduğunu duyurmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Bayraktar, "Yeni Türk savunma ürünlerinin Nijerya Hükümeti'nin çabalarını destekleyeceğinden ve Nijeryalı kardeşlerimizin barış, refah ve güvenliğine büyük katkı sağlayacağından eminiz" dedi.

Büyükelçi Bayraktar, Nijerya hükümetinin Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) bu ülkedeki mevcudiyetine karşı gerekli adımları atarak Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarına karşılık vermesini beklediklerini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ikili ilişkiler konusunda Bayraktar, 2021 ve 2022'nin Türkiye-Nijerya ikili ilişkilerinde büyük başarılar elde edilen bir dönem olmasından büyük gurur duyduğunu söyledi.

Bayraktar, Nijerya ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümü olan 2022 yılının Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Buhari'nin karşılıklı üst düzey ziyaretleriyle gerçekten büyük bir ivme kazandığını söyledi. Artan ticari ilişkilerin hızıyla Türkiye'nin Nijerya ile 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşacağından emin olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Bu karşılıklı üst düzey ziyaretler, ticaret, savunma sanayi, enerji, inşaat, imalat, sağlık, eğitim, turizm ve kültür başta olmak üzere her alanda ikili bağlarımızı güçlendirme ortak hedefimizin altını çizme fırsatı sağladı." dedi. Bayraktar, son on yılda istikrarlı büyümesi ve bölgesinde ekonomik bir güç merkezi olarak ortaya çıkmasıyla Türkiye'nin kalkınma deneyimini Afrika Devletleri ile paylaşmaya, farklı alanlarda işbirliğini genişletmeye ve güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.