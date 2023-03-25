26 adet Rafale jeti geliyor! Tam 8 milyar dolar

Hindistan hükümeti, Fransa merkezli havacılık ve savunma firması Dassault Aviation'ın ürettiği Rafale-M tipi savaş uçakları için onay sürecinin çok yakın olduğunu bildirdi. Rafale jetlerinin satın alınması durumunda, Hint ordusunun en yeni uçak gemisi INS Vikrant'ın uçuş güvertesinde kullanılacak. Rafale savaş jetinin deniz varyantından 26 adetlik sipariş, Hindistan Donanmasının acil operasyonel gereksinimlerini karşılamak için bu yılın sonlarında verilebilir.

26 ADET RAFALE JETİ GELİYOR

Bu satın alma, Hindistan hükümetine en az 8 milyar ABD dolarına mal olabileceği tahmin ediliyor. Bu miktar 2016'da satın alınan 36 adet hava kuvvetleri varyantının fiyatı temel alınarak değerlendirildi. 36 Rafales'in tamamı 2022'nin sonuna kadar Hindistan Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

Bir rapora göre, Hindistan Donanması, Hindistan Savunma Bakanlığı'na Fransız savaş uçağı Rafale Marine'i diğer tek yarışmacı olan Boeing'in F/A-18 Super Hornet'i yerine tercih ettiğini bildirdi.

Hindistan Donanması, yeteneklerinin ABD yapımı F/A-18 Super Hornet ile ayrıntılı bir karşılaştırmasının ardından Fransız savaş uçağı için bir satın alma teklifi sundu.

MİG-29 UÇAKLARININ YERİNE ALINACAK

Hindistan Donanması Hava Kolu, şu sıralar, Hindistan Donanması'nın diğer operasyonel uçak gemisi Rus menşeili INS Vikramaditya'nın savaş havası platformu olan eskiyen MiG-29K uçağının yerine yeni uçak arıyor.

Rafale, iki rakip uçağın Hindistan Donanması'nın Goa merkezli tesisinde yoğun saha testlerine tabi tutulmasından bir yıl sonra şimdi liderliği elinde tutuyor.

Raporda, Rafale M'nin değerlendirme sürecinde rakibini geride bıraktığı, çünkü Hindistan Donanması'nın "operasyonel gerekliliklerini ve kriterlerini karşılamada daha uygun" olduğu belirtildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, Hindistan'ın Kuzey ve Doğu bölgelerindeki iki üsten 36 Rafale savaş uçağı filosu işletiyor. Raporda, filonun ortak özelliklerinin yanı sıra eğitim, onarım ve bakımdan tasarruf edilmesinin Dassault'nun Rafale Marine'ini desteklemek için dengeyi değiştirdiği söyleniyor.

Fransız yapımı savaş uçağının iki çeşidi, bileşenlerinin yüzde 80'inden fazlasını paylaşıyor. Rafale-M uçağı, Hindistan'ın yerli olarak geliştirdiği uçak gemisi INS Vikrant'ta kullanılacak.

Hindistan Donanmasının ilk ev yapımı uçak gemisi olan INS Vikrant, Eylül 2022'de hizmete girdi ve yakın zamanda yerel LCA Donanması ve standart uçak gemisi tabanlı avcı uçağı MiG-29K'nın iniş/kalkış döngüleriyle beklenenden aylar önce hayati havacılık testlerine başladı.

BOEİNG VE F/A-18 SUPER HORNET'İ GERİDE BIRAKTI

EurAsian Times ve Defence Expert'in Genel Yayın Yönetmeni Nitin J Ticku şöyle diyor: Sektörden birçok kişiyle görüştükten sonra, Hindistan Donanması'nın Rafale Marines'i onayladığı görülüyor, ancak Boeing, F/A-18 Super Hornet için satış konuşmasında çok agresif davrandı.

Boeing'e aykırı olan şey, Rafales'in şu anda IAF içinde faaliyet göstermesidir. Sonuç olarak, Dassault savaş uçakları için teknoloji, bakım ve onarım gibi hususlar Boeing jetlerine göre çok daha kolay olacaktır.

Ek olarak, Boeing kısa bir süre önce, yeni inşa edilen F/A-18 Super Hornet savaş uçağının üretimini 2025'in sonlarında durdurma kararı aldığını ve Rafale'ye ABD Donanması jetlerine karşı açık bir avantaj sağladığını duyurdu.

F-35 DETAYI

Konuşmasını sürdüren Ticku, "ABD için her şey bitmiş değil. Hindistan'ın Hava Kuvvetleri için hala yaklaşık 126 savaş uçağı tedarik etmesi gerekiyor ve ABD, F-21 savaş uçakları için büyük bir sözleşme için hâlâ mücadele ediyor. Hindistan kısa süre önce beşinci nesil jetleri satın almakla ilgilendiğini açıkladı ve F-35'lerin Aero India gösterisi için Hindistan'a gelmesiyle hiçbir şey göz ardı edilemez. ABD, Hindistan'ın F-35 hayalet avcı uçakları için müzakerelerin ilk aşamalarında olduğunu kabul etti." dedi.

Raporda, Savunma Bakanlığı'nın Performansa Dayalı Lojistik içeren ve Orijinal Ekipman Üreticisinin uçağın genel bakımından ve yedek parça teslimatından sorumlu olmasını sağlayan ayrıntılı bir sözleşme hazırladığı belirtildi.

Dassault Aviation, Goa'nın INS Hansa donanma hava üssüne ek olarak INS Vikrant'ta Rafales için bir onarım tesisi sağlayacak ve pilotlara ek olarak deniz havacılığı yer personelini de eğitecek.

Rafale-M, Hindistan Donanması'nın ihalesi için Boeing'in Super Hornet'i ile yakın bir rekabet içinde. Hindistan Donanması, Hindistan'da ortak bir tatbikat sırasında Fransız yapımı savaş uçaklarının yeteneklerinden muhtemelen etkilenmişti.

Bu arada Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral R. Hari Kumar geçtiğimiz günlerde Rafale M'nin Hindistan Hava Kuvvetleri filosuyla ortak özelliğinden dolayı yedek parça ve bakım açısından avantajlı olduğunu söyledi.