AA 06.02.2020 19:18 - Güncelleme: 06.02.2020 19:18

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2020 kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 23 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

Geçen yıl havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden, dünyanın 122 farklı ülkesinden toplamda 17 bin 373 takım, 50 bin öğrenci başvuruda bulunmuş, 2 bin finalist takım 10 bin yarışmacı ile finalist olmaya hak kazanmıştı.

Gaziantep'te düzenlenecek olan TEKNOFEST 2020 teknoloji yarışmaları kapsamında geçen yıldan farklı olarak, "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması", "Tarım Teknolojileri Yarışması", "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması", "Akıllı Ulaşım Yarışması", "Eğitim Teknolojileri Yarışması", "Helikopter Tasarım Yarışması", "Jet Motor Tasarım Yarışması" yer alacak.

Dereceye giren takımlara 3 milyon TL ödül dağıtılacak

Türkiye’de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefleyen yarışmalarda, bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara da 3 milyon TL'nin üzerinde ödül dağıtılacak.

#MilliTeknolojiHamlesi heyecanı ile yola devam eden TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışma hakkını elde etmek için adayların son başvuru tarihi 28 Şubat. www.teknofest.org'dan konuya ilişkin detaylı bilgi alınabiliyor ve başvuru yapılabiliyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.