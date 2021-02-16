star.com.tr 16 Şubat 2021 Salı 19:45 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 19:45

İran, 300 kilometreye kadar ulaşabilen yeni kısa menzilli "akıllı" füzenin test edildiğini duyurdu.

Füzenin vuruş ve imha gücünün hassasiyetinin ölçüldüğü belirtilen testin nerede yapıldığına dair bilgi verilmezken füzenin her çeşit hava koşulunda operasyonel olarak kullanılabileceği aktarıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı General Kioumars Haydari, Tahran yönetiminin sahada kullanılan silahların otomatik, akıllı ve isabet noktasında hassas hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

İran'ın füze testini duyurmasıyla eş zamanlı olarak yakında, Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde Rusya ile ortak tatbikat düzenleneceği de açıklandı.

Ayrıca, İran'ın füze testini duyurmasının ardından yakın zamanda Rusya ile Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde ortak bir deniz tatbikatı düzenleneceği açıklandı.

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