21 Mart 2020 Cumartesi 15:02 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 15:27

Anlaşmayla birlikte, Eylül 2018'de verilen Hava Önleme Füzesi (AIM) -9X Taktik ve Esir Hava Eğitim Füzelerinin (CATM'ler) onarımı için verilen önceki bir sözleşme değişmiş oldu.

Pentagon Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu modifikasyon sözleşmesi, ABD Hava Kuvvetleri, ABD Deniz Kuvvetleri, Avustralya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, İsrail, Japonya, Fas, Hollanda, Norveç, Umman, Polonya, Katar, Romanya, Singapur, Slovakya, Güney Kore İsviçre, Tayvan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hükümetleri için taktik füzeler (Lot 20 AIM-9X, Blok II ve Blok II artı), hava eğitim füzeleri, tüm yuvarlak taktik füzeler, test füzeleri, özel hava eğitim füzeleri, gelişmiş optik hedef dedektörler, Blok II ve II artı yönlendirme üniteleri (canlı akü), hava eğitimi füze yönlendirme üniteleri, Blok I ve II sevk direksiyon bölümleri, elektronik üniteler, çok amaçlı eğitim füzeleri, kuyruk kapakları, bakım, kesitlendirme kitleri, konteynerler ve yedek parçaları içeriyor." denildi.

Çalışmanın Temmuz 2023'te tamamlanması bekleniyor.

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