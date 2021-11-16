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Savunma

4 milyar dolarlık F-16V anlaşması sonrası, gerilimi tırmandıracak adım

ABD merkezli Lockheed Martin ile Tayvan'ın Aerospace Industrial Development Corp. şirketi arasında imzalanan 3,99 milyar dolarlık F-16V yükseltme anlaşmasından sonra, ülkenin ilk F-16V savaş kanadı hizmete giriyor. Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin'in F-16V filosuna sert tepki göstermesi bekleniyor.

16 Kasım 2021 Salı 14:15 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 14:15
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Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü ancak, bağımsızlık iddiasını sürdüren Tayvan, 3,99 milyar ABD Doları maliyetle 141 F-16A/B jetini F-16V jetlerine yükseltiyor.

Tayvan askeri kaynakları, ülkenin birinci F-16V savaş uçağı filosunu, Perşembe günü Chiayi Hava Üssü'nde düzenlenecek törenle resmen hizmete alınacağını açıkladı. 15'ten fazla savaş uçağının havalanacağı gösteride, F-16V'nin yeteneklerinin sergileneceği belirtildi.

F-16A/B MODERNİZASYONU

Ocak 2017'de, Tayvan Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan 145 adet F-16 A/B'lerin modernize edilmesine karar verilmişti. Lockheed Martin ile yapılan anlaşma kapsamında modernize edilen ilk uçaklar Ekim 2018'de Tayvan Hava Kuvvetlerine teslim edildi. Yükseltme projesinin 2022 yılından önce tamamlanması planlanıyor.

Askeri kaynaklar şu ana kadar 42 adet F-16A/B jetinin F-16V standartlarına yükseltildiğini belirtiyor.

Yenilenen jetler için nisan ayında hava üssünde bir tören düzenleneceğini belirtmişti. Tören artan COVID-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

F-16V GELİŞMESİ ÇİN'İ KIZDIRACAK!

Öte yandan 'Tek Çin' politikası kapsamında adayı kendi toprağı olarak gören Çin, ABD ile Tayvan arasındaki iş birliğini 'iç işlerine müdahale' olarak değerlendiriyor.

Çin kaynakları daha önce birçok kez Tayvan yönetimi ve ABD'yi uyarmış, 'ABD'nin ateşle oynadığını' açıklamıştı.

Son F-16V filosu haberine Çin'in nasıl bir tepki vereceği ise, merak konusu.

F-16V GENEL ÖZELLİKLER

Uzunluk: 49.3 ft / 15.027 m

Yükseklik: 16.7 ft / 5.090 m

Hız: 1,500 mph (Mach 2+)

Kanat Genişliği: 31.0 ft / 9.449 m

Boş Ağırlık: 20,300 lb / 9,207 kg

Motor İtiş Sınıfı: 29,000 lb / 13,000 kg

Azami TOGW (Brüt Kalkış Ağırlığı): 48,000 lb / 21,772 kg

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