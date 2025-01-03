Embraer, 'Afrikalı bir müşteri' için dört adet A-29 Super Tucano hafif saldırı ve eğitim uçağı tedarik etmek üzere sözleşme imzalandığını duyurdu.

Uçaklar, ismi açıklanmayan ülke toprakları genelinde yakın hava desteği, ileri uçuş eğitimi ve istihbarat, gözetleme ve keşif gibi geniş bir yelpazede çeşitli görevlerde kullanılacak.

Brezilyalı şirket, sözleşme ile birlikte söz konusu ülkenin, Afrika'da Super Tucano'nun altıncı yararlanıcısı olacağını kaydetti.

Embraer Defense & Security CEO'su ve Başkanı Bosco da Costa Jr. "A-29 Super Tucano, en zorlu koşullar altında en zorlu görevleri yerine getirebilen son derece çok yönlü bir uçaktır" dedi. Costa Jr. ayrıca, "Savaşta kanıtlanmış bir sicil ve ileri teknolojiyi bir araya getirdiği için kategorisinde dünya lideridir" ifadelerin kullandı.

SON SİPARİŞLER

Embraer'in son satışı, Lisbon'un geçen ay Portekiz Hava Kuvvetleri için NATO konfigürasyonlu Super Tucano uçağının satın alınmasına onay vermesinin ardından gerçekleşti.

Brezilya, bir ay önce Paraguay ordusuna altı adet A-29 tedarik etmek için ülkeye kredi teklifinde bulunmuştu.

ABD Hava Kuvvetleri ise ekim ayında Kaliforniya'da ordunun test ve eğitim operasyonlarını iyileştirmek amacıyla üç uçak satın aldı.

Embraer ayrıca Ağustos ayında Uruguay Hava Kuvvetleri'ne altı adet Super Tucano göndermek için sözleşme imzaladı.

EMBRAER'İN SÜPER TUCANO'SU

A-29 Super Tucano, makineli tüfekler, minigunlar, toplar, çok alanlı füzeler, karşı önlemler, güdümlü ve güdümsüz patlayıcılarla donatılmıştır. Uçağın gövde uzunluğu 11 metre (36 feet), ağırlığı ise 3.200 kilogram (7.055 pound). Uçak, saatte 590 kilometre (367 mil) azami hız, 2.800 kilometreye (1.740 mil) kadar menzil ve yaklaşık 10.600 metre (34.776 fit) servis tavanı sağlayan 1.600 beygir gücünde Pratt & Whitney Canada turboprop motoru ve beş kanatlı Hartzell pervanesiyle donatılmıştır.