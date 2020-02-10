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Savunma

40 adet F-35 için yeni sözleşme imzaladılar

ABD merkezli savunma ve havacılık şirketi Lockheed Martin, 43 adet F-35 savaş uçağına kurşun malzemeler, parçalar ve bileşenler tedarik etmek üzere açılan 347,7 milyon dolarlık sözleşmeyi kazandı.

star.com.tr10.02.2020  10:47 - Güncelleme: 10.02.2020  10:47

ABD Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Beşinci nesil savaş uçağı F-35'in ana yüklenicisi olan ABD merkezli savunma ve havacılık şirketi Lockheed Martin'in F-35 savaş uçağının zamanında üretimini ve teslimatını sağlamak için gerekli kurşun malzemeler, parçalar, bileşenler ve destek sağlayacak modifikasyon sözleşmesini kazandığını duyurdu.

Geçtiğimiz ay da Lockheed Martin ile bir sözleşme imzalanmış sözleşme kapsamında, ABD'nin F-35 Jet idare ofisine hâlihazırda teslim edilen 490 jete hizmet vermek ve 3 bin uçağın devreye alınmasına hazırlamak için 1,9 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

Firma, 2019'da 490'dan fazla uçağının teslim edildiğini, dünyanın dört bir yanındaki 21 üsten işletildiğini, 975'in üzerinde pilotun ve 8.585 bakımcının eğitildiğini söyledi.

F-35 MOTORLARI YENİDEN TESTE GİRDİ

Ayrıca, F-35 savaş uçağının motor üreticisi Pratt & Whitney firması, F-35 Lightning II uçaklarına güç veren F135 motorlarını bir dizi yeni teste tabi tuttuğunu açıkladı.

United Technologies Corporation'a bağlı bir kuruluş olan Pratt & Whitney'in (P&W) ürettiği, F-35 Lightning II uçaklarına güç veren F135 motoru, ABD Hava Kuvvetleri'nin Tennessee'deki Arnold Mühendislik Geliştirme Kompleksi'nde bir dizi testten geçiyor.

Motora eklenen yeni bir fan rotorunun, Arnold Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki test hücresinde dayanıklılık ve Hızlandırılmış Görev Testi'nden (AMT) geçirildiği, test programının geçen haziran ayından beri devam ettiği belirtildi.

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