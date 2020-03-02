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Savunma

40 kilometre menzile sahip: Milli ''Sakarya'' rejime göz açtırmıyor

Türkiye, Bahar Kalkanı harekatıyla Esad rejimine darbe üstüne darbe vuruyor. Savunma Sanayii Başkanlığı, Twitter'da ROKETSAN'ın ürettiği yüzde yüz yerli ve milli Çok Namlulu Roketatarların görüntülerini paylaştı ve 'Savunma Sanayimiz roket ve mühimmatları ile Kahraman Mehmetçiğimizin yanında!' notunu düştü.

02 Mart 2020 Pazartesi 15:46 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 15:46

Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ROKETSAN'ın ürettiği yüzde yüz yerli ve milli Çok Namlulu Roketatarların görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, "Yerli ve Milli Şirketlerimizden ROKETSAN tüm üretim hatlarıyla tam kapasite çalışıyor. Savunma Sanayimiz roket ve mühimmatları ile Kahraman Mehmetçiğimizin yanında! Her şey vatan için" ifadelerine yer verildi.

Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

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