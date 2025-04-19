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Savunma

40 Rafale için Fransa'ya resmi teklif! Envanterdeki jet sayısı 76'ya çıkıyor

Hindistan, Fransa'dan 40 adet Rafale savaş uçağı daha almak için resmi başvuruda bulundu. Anlaşmanın tamamlanması ve teslimatın gerçekleşmesi durumunda Hindistan'ın envanterindeki Rafele filosu 76'ya çıkacak.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2025 Cumartesi 19:57 - Güncelleme:
40 Rafale için Fransa'ya resmi teklif! Envanterdeki jet sayısı 76'ya çıkıyor
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Çin ve Pakistan ile gerilimin tırmandığı bir dönemde Hindistan'ın hava kuvvetlerini modernize etme çabalarında önemli bir adım olarak görünüyor. Hintli ve Fransız yetkililer arasındaki üst düzey görüşmelerin ardından alınan karar, Hintli kaynakların hızla gelişen bölgesel tehditler olarak tanımladıkları durum karşısında, uzun bir ihale süreci yerine hız ve güvenilirliğe öncelik verilmesine yönelik stratejik bir tercihi yansıtıyor.

Bu anlaşma Hindistan'ın Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı artan rolünün altını çizerken, gelişmiş savaş uçakları için küresel rekabet ve Güney Asya'daki güç dengesi ile ilgili soruları da gündeme getiriyor.

RAFALE'NİN ÖZELLİKLERİ

Fransız Dassault Aviation tarafından üretilen Rafale, hava üstünlüğü, kara saldırısı, keşif ve nükleer caydırıcılık görevlerinde üstünlük sağlamak üzere tasarlanmış çift motorlu, çok rollü bir savaş uçağıdır.

Her biri 16,860 pound itiş gücü üreten iki Snecma M88 turbofan motorundan güç alan uçak, Mach 1.8 hızlarına ulaşabilir ve yaklaşık 1,150 mil savaş menziline sahiptir. Thales RBE2 aktif elektronik taramalı dizi radarı hassas hedef tespiti ve takibi sağlarken, SPECTRA elektronik harp paketi düşman radar ve füzelerine karşı güçlü savunma sağlar.

Rafale'nin cephaneliğinde 100 mil ötesindeki hedefleri vurabilen uzun menzilli Meteor havadan havaya füzesinin yanı sıra derin saldırılar için SCALP seyir füzesi ve Exocet gemisavar füzesi de bulunmaktadır. Hindistan'ın Rafale jetleri, yüksek irtifa operasyonları için geliştirilmiş soğuk çalıştırma yetenekleri ve yerli olarak geliştirilen Astra Mk1 havadan havaya füzenin entegrasyonu da dahil olmak üzere 13 özel geliştirme ile özelleştirilmiştir.

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