42 adet Rafale jetine büyük darbe! Akrep programı çöküyor

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı ve tedarikçileri arasında iki buçuk aylık müzakerelerin ardından, Bakan Sébastien Lecornu'nun maiyeti tarafından bir sonraki askeri programlama yasası (2024-2030) hakkında ilk ayrıntı düzeyi sağlandı.

42 DASSAULT RAFALE 2024-2030'DA TESLİM EDİLECEK

Program kapsamında önümüzdeki yaz sipariş edilmesi planlanan 42 Dassault Rafale'nin tamamı, askeri programlama yasası süresince teslim edilmeyecek. Uzmanlar konu hakkında her şeyin kesinleşmemiş olduğunu değerlendirdi.

Öte yandan ordu (LMP) için alınması planlanan A400M Atlas nakliye uçağında rota korunuyor. MLP'ye 2030'a kadar 35 uçak, yani bugünde eklenen sayı ile 7 uçak daha teslim edilmiş olacak.

Başlangıçta, ilk çeyrekte duyurulan 42 Rafale için sözleşmede hafif bir kayma oldu. LMP'ye "Bu yaz" imzalanacak olan ancak teslimat süreci sekteye uğrayan anlaşmaya göre ilk aşamada 35 uçak ve 2032'ye kadar yedi uçak daha teslim edilecek. MLP'ye 2030'a kadar 42 uçağın daha teslim edilmesiyle birlikte envanterde toplamda 137 adet uçak olacak. Ancak minarm, yenilenen Mirage 2000D'lerin bu tarihten sonra "çok hızlı bir şekilde azalacağını" garanti ediyor.

AKREP PROGRAMI ÇÖKÜYOR

Ordunun zırhlı bileşenini birbirine bağlı araçlarla yenilemeye yönelik Scorpion (Akrep) programı, başlangıçta planlanan 300 Jaguardan 2030'da "yüzden daha az Jaguar" ve "birkaç yüz" Griffon ve Serval ile bunun yükünü taşıyacaktı.

Benzer şekilde, 2027-2030 yılları arasında planlanan 42 adet Rafale savaş uçağı teslimatı da 2032 yılına kadar uzatıldı. 2030'da Hava Kuvvetleri, 185'lik başlangıç hedefine karşı 137 adet Rafale'ye sahip olacak. Ve Donanma, 2030'da sadece üçe güvenemeyecek.

Kaynakların Pasifik bölgesine konuşlandırılması için gerekli olan A400M nakliye uçağının teslimatları, şu anda 20 uçaktan 2030'da 35 uçağa hızlandırılacak, ancak 50 uçağın nihai hedefi hala tartışılıyor.

Öte yandan, önemli bir harcama kalemi olan nükleer caydırıcılıkla bağlantılı programlar veya 2038 yılına kadar Charles-De-Gaulle'e katılacak olan yeni nesil uçak gemisinin zaman çizelgesi korunuyor. operasyonlar 800 milyon avro olarak belirlendi.