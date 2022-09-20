50 yıllık F-15EX efsanesi geri dönüyor! 144 adet teslim edilecek

Temmuz 2020'de Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, F-15EX olarak adlandırılacak yeni F-15 avcı uçaklarının teslimatı için Boeing ile sözleşme imzaladı. Sadeliğiyle dikkat çeken F-15EX'in arkasındaki fikrin ortaya atılması ise mevcut eskiyen filonun yenilenmesi için yapılan bir adım olarak değerlendiriliyor. Ne yazık ki, bu basit, anlaşılır, sezgisel proje, tahmin edilebileceği gibi, engellerle karşılaştı.

50 YILLIK F-15EX EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR

İlk F-15 1972'de uçtu ve ilk Eagle 1976'da hizmete girdi. ABD Hava Kuvvetleri'ne katılan son F-15E Strike Eagle 2001'de inşa edildi. Bugün itibariyle, yaklaşık 500 Eagles Hava Kuvvetleri'nde hizmet vermeye devam ediyor ve modern bir savaş uçağı için mevcut olan hemen hemen her rolde faaliyet gösteriyor.

Gerçekten de F-15 projesi fevkalade başarılı oldu, belki de bu yüzden Hava Kuvvetleri onu geride bırakmak istemiyor. Dahası, 1970'lerden bu yana ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'dan Güney Kore ve Japonya'ya kadar çeşitli ülkelere F-15'ler üretti ve sattı.

BOEİNG İYİLEŞTİRME YAPABİLİR

Savaşçı, belirsiz sayıda öldürmeyle etkileyici bir hizmet rekoru kırarak Batı hava kuvvetlerinin temel dayanağı haline geldi. Bu ihracat başarısı F-15EX projesini mümkün kıldı. Üretim hatları açık kaldığı için Boeing, teknolojinin izin verdiği ölçüde uçakta kademeli iyileştirmeler yapabilir.