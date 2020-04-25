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Savunma

500'üncü Apache yuvasına uçtu

İlk uçuşunu YAH-64 adıyla yaptığı 1975 yılından bu yana harp meydanında çok sayıda görev alan AH-64 Apache helikopteri, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 13:55 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 14:03
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ABD'nin önde gelen havacılık firmalarından biri olan Boeing, 500'üncü AH-64E Apache Guardian helikopterinin Amerikan Kara Kuvvetleri (US Army)'ne teslim edildiğini açıkladı. Müşterek sayısal birlikte çalışabilirlik, gelişmiş durumsal farkındalık, sayısal aviyoniklerin yanı sıra öncüllerine oranla daha düşük idame maliyetleri gibi önemli özellikler sunan platformlar birçok ülke envanterinde görev yapıyor.

Amerikan Ordusu'nda göreve girdiği günden bu yana yaklaşık 4,5 milyon uçuş saati görev yapan platformların E modeli, Apache Guardian olarak adlandırılıyor.

C4Defene'da yer alan habere göre, bekâ kabiliyeti ile ön plana çıkan taarruz helikopterleri, Müşterek Taktik Bilgi Dağıtım Sistemine, öncülünden daha güçlü T700-GE-701D turboşaft motora ve gelişmiş dişli kutusuna sahip.

Platformlar, aletli uçuş kabiliyetini haiz. Daha yüksek mukavemete sahip iniş takımları ile donatılan AH-64E'lerde hâlihazırda kullanılan rotor pallerinin yeni nesil gelişmiş kompozit donanımla değiştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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