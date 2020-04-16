500'üncü Apache göklerde

16 Nisan 2020 Perşembe 13:36 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 13:37

Boeing tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu 30 Eylül 1975 yılında gerçekleştiren AH-64 Apache Taarruz Helikopteri’nin en gelişmiş konfigürasyonu olan AH-64E Apache Guardian, ilk olarak 2011 yılında hizmete girdi. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya ve Hindistan tarafından tercih edilen AH-64E’den şu ana kadar 500 adet teslim edildi.

Biri pilot diğeri ise silah operatörü olmak üzere iki kişilik mürettebat tarafından kontrol edilen AH-64E Apache Guardian Taarruz Helikopteri; 17.8 metre uzunluğa, 14.8 metre ana rotor çapına, 4.9 metre yüksekliğe ve azami 10.5 ton ağırlığa sahiptir.

Maksimum hızı 302 km/sa ve menzili yaklaşık 500 kilometre olan helikopteri, iki adet General Electric üretimi T700-701D Turboşaft motoru ile donatılmıştır.

AH-64E; azami 16 adet Hellfire Tanksavar Füzesi, 76 adet Hydra 70 Roketi veya 76 adet APKWS Mühimmatı ile 1.200 adet 30mm’lik Top Mühimmatı ve 2 adet Hava-Hava Füzesi (Stinger, AIM-9 Sidewinder, Mistral, Sidearm) taşıyabilmektedir.