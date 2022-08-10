524 milyon dolarlık dev anlaşma! F-35 için üretecekler

F-35 Lightnin II Müşterek Taarruz Uçağı'nın Avrupa'daki müşterilerinden İtalya ile, ana yüklenici Lockheed Martin arasında bir sözleşme imzalandı.



Taraflar, Lockheed Martin'in İtalyan F-35 savaş uçaklarını desteklemek için 524 milyon dolarlık bir anlaşmayı imzaladı.

Lockheed Martin sözleşme kapsamında, 14 F-35A ve 4 F-35B için parça temini ve üretim destek verecek. Anlaşma kapsamında çalışmaların, Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.

İtalya, 60 F-35A ve 30 F-35B avcı uçağı sipariş etti. Şimdiye kadar 12 uçak teslim aldı.

F-35 VARYANTLARI VE İTALYA'NIN SİPARİŞLERİ

F-35, hem hava üstünlük hem de saldırı görevlerini yerine getirmek ve savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan ve üretilen, 5. nesil, tek kişilik ve tek motorlu, tüm hava koşullarına uygun çok görevli bir Amerikan savaş uçağı ailesidir.

Lockheed Martin, ana ortakları Northrop Grumman ve BAE Systems ile birlikte ana F-35 yüklenicisidir. Uçağın üç halihazırda üç versiyonu bulunuyor.

Geleneksel kalkış ve iniş modeli olan F-35A (CTOL), kısa kalkış ve dikey iniş özellikli olan F-35B (STOVL) ve uçak gemilerine konuşlu F-35C...

İtalya'nın siparişi, 60 F-35A ve 30 F-35B savaş uçağı içeriyor.

Star Gazetesi