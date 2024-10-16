5,43 milyar dolarlık anlaşma için geri sayım: S-400'ler teslimat için gün sayıyor

S -400, Rusya tarafından stratejik ve taktik uçaklar, balistik ve seyir füzeleri ve gizli hedefler dahil olmak üzere çok çeşitli hava tehditlerini engellemek için geliştirilen uzun menzilli bir yüzeyden havaya füze sistemidir. 40 ila 400 km aralığındaki füzelerle sistem, 92N2E Grave Stone izleme radarı ve 96L6 Cheese Board edinim radarı gibi gelişmiş tespit teknolojilerini bünyesinde barındırarak 30 km'ye ulaşan irtifalarda aynı anda 36 hedefe kadar müdahale edebiliyor.

S-400, 9M96E ve 40N6E dahil olmak üzere çeşitli füze tiplerini kullanarak çeşitli tehditlere karşı katmanlı hava savunması sağlıyor.

S-400'LER TESLİMAT İÇİN GÜN SAYIYOR



Hindistan'da ilk S-400 üniteleri, Aralık 2021'de başlayarak kademeli olarak teslim almaya başladı. Bölgesel güvenliği artırmayı amaçlayan Hindistan teslim aldığı bazı S-400'leri Pakistan ve Çin ile sınırları boyunca stratejik olarak konuşlandırdı. Bu konuşlandırmalar, Hindistan'ın tarihi gerginliklerin olduğu bir bölgedeki potansiyel tehditlere hızla yanıt verebilmesi öngörülüyor. Rusya, lojistik ve politik zorluklara rağmen 2025 yılına kadar Hindistan'a S-400 teslimatlarını tamamlamayı planlıyor.

ABD'DEN 'S-400' İKİYÜZLÜLÜĞÜ



ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Hindistan'a Rusya'dan aldığı S-400'lerden dolayı yaptırım muafiyeti getiren bir madde eklemişti. Buna karşın, CAATSA kapsamında NATO üyesi Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırım uygulayan ABD'nin, Moskova'nın Hindistan'a S-400 sevkiyatına devam etmesine göz yumması çifte standart olarak değerlendiriliyor.

Amerikalı yetkililer, her ne kadar CAATSA'nın istisnaları veya ülkelere yönelik muafiyetlerinin olmadığını öne sürse de Hindistan'ın da muafiyet elde etmesi muhtemel görünüyor.