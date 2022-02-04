58 milyon dolar değerindeki UH-60 M Black Hawk'ları teslim aldılar

AA 4 Şubat 2022 Cuma 13:15 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 13:15

Amerika'nın hibe ettiği, 58 milyon dolar değerindeki son model UH-60 M Black Hawk helikopterleri parçalanmış şekilde C17 taşıma uçağı ile Zagreb Havalimanı'na getirildi.



Eski Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krstiç döneminde başlayan, 4 Black Hawk helikopterin alınması projesinin toplam değeri 138 milyon dolar. Bu değerin, 85 milyon dolarlık kısmı Hırvatistan, 58 milyon dolarlık kısmı da ABD tarafından ödendi.

Helikopterlerin teslimatı sırasında havaalanında medya mensuplarına açıklama yapan Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic, Amerikan hükümetine teşekkür etti ve bu gelişmelerin Hırvatistan ile ABD arasında gelişen ve güçlenen dostane ilişkilerin göstergesi olduğunu belirtti.

Banozic, "Bu araçlarla Hırvatistan askeri yeni yetenekler kazanıyor. Hırvatistan bu helikopterleri alarak NATO'nun güvenilir bir üyesi olduğunu ve Batı teknolojisine geçişte kararlılık gösterdiğini kanıtlamıştır." dedi.

Hırvatistan, ABD'den "Bradley" tipi zırhlı araç da tedarik etmişti.

NATO'nun bir üyesi olarak 2026'ya kadar bir "orta piyade tugayı" hazırlamakla yükümlü olan Hırvatistan, ABD'den 89 "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracını alma çalışmalarına da başlamıştı.