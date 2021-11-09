''6 yıl'' uyarısı: Ada bölgesine taarruz füzeleri konuşlandırılmalı

AA 9 Kasım 2021 Salı 08:32 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 08:32

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM) eski komutanı Emekli Amiral Philip Davidson, Çin'in Tayvan'a yönelik tehdidinin gelecek 6 yıl içerisinde belirginleşeceğini söyledi.

Japonya kamu yayıncısı NHK'ya röportaj veren INDOPACOM eski komutanı emekli Amiral Davidson, Çin'in, Tayvan çevresinde askeri varlığını artırmasının, Tayvan'a ait askeri güçleri tahrik etmeyi hedeflediğini belirtti.

Davidson, Çin'in bu faaliyetinin tahrikin ötesinde ayrıca, Tayvan'a yönelik "kuvvet kullanılması ihtimalinin masanın dışında olmadığı" sinyalini uluslararası topluma göstermeyi hedeflediğini dile getirdi.

Çin'in Tayvan'a yönelik tehdidinin gelecek 6 yıl içerisinde belirginleşeceğini savunan Davidson, tehdide yönelik Japonya'dan Tayvan ve Filipinler'e uzanan ada bölgesine taarruz füzelerinin konuşlandırılmasını tavsiye etti.

ABD'nin, Tayvan güçlerini eğitilmesinde sorumluluk alması gerektiğini belirten Davidson, "Sadece savunma ile de caydırıcılık kazanamazsınız. Bir takım hücum kabiliyetlerini de elimizde bulundurmamızı gerektirecek, düşmanın olası maceralarına karşı bedel ödeyebileceğimizi de göstermeliyiz." diye konuştu.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.