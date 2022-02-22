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Savunma

624 milyon dolarlık anlaşma imzalandı! 32 adet Black Hawk alacaklar

Filipinler, Polonyalı havacılık firmasıyla 624 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Filipinler, söz konusu bu anlaşma ile birlikte Black Hawk tipi helikopterden 32 adet alacağını bildirdi.

AA22 Şubat 2022 Salı 18:34 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 18:34
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Savunma Bakanlığı sözcüsü Arsenio Andolong, Bakan Delfin Lorenzana'nın Polonyalı havacılık firması PZL Mielec ile 32 adet S-70i Black Hawk helikopteri alımına dair anlaşmayı imzaladığını açıkladı.

Andolong, 624 milyon dolarlık helikopter alım anlaşması kapsamında Polonyalı firmanın pilotların eğitimi, helikopterlerin bakımı ve lojistik destek hizmeti vereceğini kaydetti.

Helikopterlerin askeri personel taşıma ve askeri operasyonlar ile acil yardım çalışmalarında da kullanılabileceğini belirten Andolong, anlaşmanın Filipinler ordusunun gücünü artıracağını ifade etti.

Andolong, Black Hawk helikopterinin alınmasının ardından hava kuvvetlerinin Vietnam Savaşı sırasında kullanılan eski Bell UH-1 tipi helikopterlere ihtiyaç duymayacağını sözlerine ekledi.

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