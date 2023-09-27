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Savunma

6,25 milyar dolarlık dev anlaşma: Saab JAS 39 Gripen'lerin yerini F-35'ler alacak

Çekya, 24 adet F-35 savaş uçağının alınmasını onayladı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada sipariş edilecek 24 adet F-35 için 6,25 milyar dolar ödeneceği bildirildi.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 19:44 - Güncelleme:
6,25 milyar dolarlık dev anlaşma: Saab JAS 39 Gripen'lerin yerini F-35'ler alacak
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Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, basına yaptığı açıklamada, hükümetin 6,25 milyar dolar değerindeki F-35 savaş uçağı alımını onayladığını belirtti.

Cernochova, bunun "ülke tarihinin bugüne kadar imzalayacağı en büyük savunma anlaşması" olacağını söyledi.

Toplamda 24 adet F-35 satın alınacağını aktaran Cernochova, ilk teslimatın 2029'da yapılmasının beklendiğini, tüm sevkiyatın 2035'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

SAAB JAS 39 GRİPEN'LERİN YERİNİ ALACAK

Cernochova, söz konusu savaş uçaklarının, ülkede halihazırda kullanılan İsveç yapımı Saab JAS 39 Gripen modeli uçakların yerini alacağını, F-35 anlaşmasının teknik işbirliğine ve savunma sanayisine yönelik 14 farklı projenin birlikte hayata geçirilmesini içerdiğini kaydetti.

  • Saab JAS 39 Gripen
  • F-35
  • defence news

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