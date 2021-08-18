80 milyar dolar, hayalet askerler... ABD itiraf etti! Taliban'ın eline geçtiler

star.com.tr 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:28 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:29

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Afgan ordusu için temin edilen birçok ABD silahının, şu anda Taliban'ın elinde olduğunu kabul itiraf etti.

Sullivan, ABD'nin bu konuda ne yapacağına dair soruları da, savuşturdu.

Sullivan, Salı günü Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, "Savunma teçhizatının her parçasının nereye gittiğine dair tam bir resme sahip değiliz, ancak kesinlikle önemli bir kısmı Taliban'ın eline geçti." dedi.

Danışmanı, Biden'ın ABD'nin geri çekilmesiyle ilgili tartışmaları sonlandırmak için, Camp David'den Washington'a geçmesinden saatler önce, Pazartesi günü Beyaz Saray'da adeta bir nabız yoklaması yaptı.

Sullivan, Kabil'deki ABD büyükelçiliği personelini tahliyesinde kullanılan helikopterlerle, 1975 Saygon'un Düşüşü'nü benzeten basın mensuplarına, 'Helikopter, yirmi yıldır elçiliklerimiz için ulaşım şekli oldu.' dedi.

'HAYALET ASKERLER MAAŞ ALDI' İDDİASI

ABD, Kabil'deki ABD destekli hükümete sadık savaş gücü olan Afgan Ulusal Ordusunu silahlandırmak ve donatmak için, son 20 yılda 80 milyar dolardan fazla para harcadı. ABD ayrıca bu askerlerin maaşlarını da ödüyordu.

İddiaya göre yerel komutanlar ceplerini doldurmak için, gerçekte var olmayan 'hayalet askerler' göstererek maaşlarını alıyordu.

Biden ve generalleri, ANA'nın Taliban'ı uzak tutabilecek yetenekli bir savaş gücü olduğu konusunda ısrar ederken, Pentagon ve Beyaz Saray'ın şaşkınlığı arasında geçen hafta sonu savaşmadan teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığı operasyon şefi Tümgeneral Hank Taylor, Pazartesi günü Pentagon brifinginde ele geçirilen silahlar hakkında soru soran gazetecilere cevap vermemişti. ABD'nin silah ve teçhizatın Taliban'ın eline geçmesini önlemek için herhangi bir şey yapıp yapmadığı sorusuna Taylor, bu tür adımlar hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

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