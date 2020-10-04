İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ekim 2020 Pazar / 16 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7612
  • EURO
    9,0991
  • ALTIN
    473.869
  • BIST100
    1145.03
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • 800 km menzile sahip! Shaurya başarıyla test edildi
Savunma

800 km menzile sahip! Shaurya başarıyla test edildi

Times of India gazetesi, Hindistan'ın Shaurya adlı kısa menzilli hipersonik taktik füzesinin testlerini başarıyla tamamladığını yazdı. Gazeteye konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre yaklaşık 800 kilometre mesafede hedefleri imha edebilen füzenin yeni versiyonu testlerden başarıyla geçti ve aynı sınıfta mevcut füzelerden birine ek olarak stratejik kuvvetlerin hizmetine girecek.

HABERİN
VİDEOSU
04 Ekim 2020 Pazar 17:06 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 17:07
ABONE OL

Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hindistan’ın Shaurya adlı kısa menzilli hipersonik taktik füzenin testlerini başarıyla tamamladığı belirtildi.

Gazeteye konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre yaklaşık 800 kilometre mesafede hedefleri imha edebilen füzenin yeni versiyonu testlerden başarıyla geçti ve aynı sınıfta mevcut füzelerden birine ek olarak stratejik kuvvetlerin hizmetine girecek.

Sputnik'in derlediği habere göre, hedefe yaklaştığı son aşamada füzenin hipersonik hızda hareket ettiğini belirten kaynaklar, yeni versiyonun mevcut olana göre daha hafif ve kullanımının daha kolay olacağını sözlerine ekledi.

Stratejik füzeler alanında tam yeterlilik sağlamayı amaçlayan Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO), Başbakan Narendra Modi'nin Hindistan'ı savunma sektöründe kendi kendine yeterli hale gelme çağrısının ardından bu yöndeki çabalarını hızlandırmıştı.

Hindistan daha önce de modernize edilen BrahMos süpersonik seyir füzesini başarıyla test etmişti. BrahMos önceki menzilin yaklaşık 100 kilometre üzerine çıkarak, şu anda 400 kilometreyi aşkın mesafede hedefleri imha edebiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.