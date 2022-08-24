ABD altıncı nesil avcı uçağı için düğmeye bastı! Tarih belli oldu

ABD Hava Kuvvetleri, altıncı nesil bir avcı uçağı için motor üretim çalışmalarına hız verdi. Yeni Nesil Uyarlanabilir Tahrik programı veya NGAP ile ilgili işler için her biri maksimum 1 milyar dolara yakın olan beş farklı şirket olan Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Electric ve Pratt & Whitney'le sözleşmeler yapıldı.

ABD Hava Kuvvetleri, tasarım, analiz, teçhizat testi, prototip motor testi ve silah sistemi entegrasyonu dahil olmak üzere prototip motorlar üzerindeki çalışmaların Temmuz 2032'ye kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

YENİ BİR KONSEPT

Pratt & Whitney ve General Electric Aviation tarafından geliştirilen türden uyarlanabilir motorlar, yakıt verimliliğini, itişi ve menzili iyileştirmek için üçüncü bir hava akımı gibi ileri teknolojileri kullanmakta.

'Uyarlanabilir Tahrik', üçüncü bir hava akımı sunarak ticari uçaklardaki motorların yakıt ekonomisini savaş motorlarının yüksek hızıyla birleştiren yeni bir konsepttir.

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı'nın F135'i veya F-22 Raptor'un F119'u gibi geleneksel turbofan jet motorları, biri motorun çekirdeğinden akan iki hava akımı kullanır, diğeri ise "baypas" olarak adlandırılır.

Uyarlanabilir motorlar, uçuş sırasında savaş durumları için ek itme veya seyir sırasında daha yüksek yakıt verimliliği sağlamak üzere ayarlanabilen üçüncü bir hava akışına sahiptir, bu da uçağa daha fazla menzil ve daha iyi termal yönetim sunar ve görevler sırasında tanker gereksinimlerini azaltır.

NGAP programı kapsamında prototip inşa etmek üzere ihale edilen beş şirketten yalnızca GE Aviation ve Raytheon Technologies'e ait P&W, şu anda savaş jeti motoru üreticisi ve Amerikan savaş jetleri için iki ana motor tedarikçisi konumunda.

Bu nedenle, Boeing, Lockheed Martin ve Northrop Grumman'ın eklenmesi, USAF'nin alanı yeni potansiyel motor tedarikçilerine genişletmekle ilgilendiğini gösteriyor.

Star Gazetesi