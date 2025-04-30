ASELSAN ve Şili'nin devlet savunma firması FAMAE daha önce Leopard 2A4 modernizasyon paketini gözden geçirmek için toplantılar düzenledi ve bu görüşmeler işbirliğini genişletmek için bir çerçeve olarak kullanılıyor. Yabancı basında yer alan habere göre, FAMAE, ASELSAN'ın Leopard 2A4 nihai tasarımını kabul etti ve entegrasyonun yıl içinde başlaması planlanıyor. Zırh geliştirme ve aktif koruma sistemi, çekirdek yükseltme paketinden ayrı alt projeler olarak ele alınıyor.

Şili, Almanya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci filosu olan yaklaşık 270 Marder 1A3 birimi işletiyor. Şili Ordusu, bu IFV'leri 2008 yılında Rheinmetall Landsysteme GmbH tarafından yenilenen Almanya'dan 146 adet ikinci el birim satın alarak edinmeye başladı. İlk parti, sürücü eğitimi için belirlenmiş yedi araç ve yedek parça kaynağı olarak kullanılan 30 araç içeriyordu. Daha sonra yapılan ek satın alımlarla toplam sayı yaklaşık 270 araca ulaştı. Centurion projesinin bir parçası olarak, 180 adet Marder 1A3 restore edildi ve Zırhlı Piyade Taburlarına ve Muharebe Zırhlı Eğitim Merkezi'ne (Cecombac) verildi. Platform, artık hareket kabiliyeti ve muharebe performansı açısından Şili'nin Leopard 2A4 tanklarıyla uyumlu kabul edilmeyen Hollanda YPR-765 ve Amerikan M113 araçlarının yerini almak üzere seçildi. Şili Ordusu, 2007 yılında birleşik komuta yapıları altında operasyonel kabiliyetleri merkezileştirmeyi amaçlayan Şili'nin kuzeyinde üç Zırhlı Tugay kurdu ve Marder 1A3 bu mekanizasyon stratejisinin bir parçasını oluşturdu.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Marder 1A3, çift beslemeli mühimmat sistemine sahip Rheinmetall MK 20 Rh 202 20 mm otomatik top ile donatılmıştır. Bu ana silah hem yüksek patlayıcı hem de zırh delici mermiler atar ve eş eksenli Rheinmetall MG3 7.62×51 mm makineli tüfekle desteklenir. IFV, hemen kullanıma hazır 336 HE mermisi ve 173 AP mermisinin yanı sıra 500 MG mermisi taşır. Araç, komutan, topçu ve sürücü olmak üzere üç kişilik bir mürettebat tarafından kullanılır ve altı piyade askerini taşıyabilir. MK 20 Rh 202 otomatik topunun etkili menzili 2.000 metredir ve dakikada 880 ila 1.030 mermi arasında maksimum atış hızı vardır.

BAZI YÜKSELTMELER YAPILDI

Marder 1A3, 1970'lerdeki orijinal tanıtımından bu yana birkaç yükseltme geçirdi. A3 versiyonu, 1989 ve 1998 yılları arasında Almanya'da yapılan büyük bir yükseltme programı sırasında eklenen güçlendirilmiş yan etekler, yeniden tasarlanmış istifleme ve revize edilmiş bir savaş bölmesi içeriyor. Daha önceki iyileştirmeler arasında MILAN tanksavar füzelerinin entegrasyonu, yükseltilmiş gece görüş optikleri ve dijital radyolar yer alıyordu. Son Bundeswehr modifikasyonu, geliştirilmiş mayın koruması ve iç mekan yeniden tasarımlarına sahip Marder 1A5'ti, ardından klima, parazit sistemleri ve çok spektrumlu kamuflajlı A5A1 varyantı geldi. Bazı A3 varyantları komuta araçları veya eğitim platformları olarak yeniden kullanıldı.

ROKETSAN ÖNEMLİ KATKI SUNABİLİR

ASELSAN, elektro-optik sensörlerin ve uzaktan silah istasyonlarının entegrasyonu da dahil olmak üzere Türkiye'nin ACV-15 IFV filosundaki çalışmaları aracılığıyla Marder 1A3'e uygulanabilir teknolojiler geliştirdi. Potansiyel bir Şili yükseltme paketi, 25 mm veya 30 mm topla donatılmış ve SARP 200/30 gibi konfigürasyonlarda tanksavar füzelerini destekleyen NEFER gibi yeni bir taret içerebilir. Sensör ve ateş kontrol sistemleri ACV-15T1'in sistemlerini yansıtabilir. Başka bir Türk savunma şirketi olan ROKETSAN, hem reaktif hem de pasif olmak üzere modüler zırh paketleri sağlayarak katkıda bulunabilir. Bu sistemler paletli ve tekerlekli zırhlı araçlarla uyumluluk için tasarlanmıştır ve Türk askeri platformlarında kullanılmaktadır. Modernize edilmiş bir Marder 1A3 platformu, her ikisi de fazla Alman stoklarından satın alınan daha küçük Marder filolarını işleten Endonezya ve Ürdün olmak üzere diğer mevcut kullanıcıların da ilgisini çekebilir.