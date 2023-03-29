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Savunma

ABD basını Türkiye'yi konuşuyor: Milyar dolarlık anlaşmalar...

Türk savunma sanayii yine ABD gündeminde kendine yer buldu. ABD merkezli CNBC, yayınladığı haberinde 'SİHA'lar ve milyar dolarlık anlaşmalar: Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisi, küresel nüfuzunu artırıyor' başlığı ile Türk Savunma Sanayii'nin yükselişine vurgu yaptı.

29 Mart 2023 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
ABD basını Türkiye'yi konuşuyor: Milyar dolarlık anlaşmalar...
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Türk Savunma Sanayii'ndeki başarılar dış basında yankı bulmaya devam ediyor.

Son olarak Amerikan yayın kuruluşu CNBC Türk savunma sanayiinin gelişimine dair bir haber hazırladı.

Habere "SİHA'lar ve milyar dolarlık anlaşmalar: Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayii, küresel nüfuzunu artırıyor" başlığı atıldı.

"İHRACAT ARTTI"

Türk savunma sanayiindeki ihracatın sürekli artışta olduğu vurgulandı.

Yazıda "Türkiye 2022'de 4 milyar 4 yüz milyon dolar savunma ihracatı yaptı. Bu, bazı Avrupa ülkelerinin yıllık savunma bütçesinden fazla. Söz konusu rakamın 2023′te 6 milyar dolara çıkması bekleniyor" denildi.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle NATO ülkelerinin stoklarının ciddi şekilde azaldığına dikkat çekildi.

CNBC yazısında, "Türk savunma sanayii şirketleri önümüzdeki yıllar boyunca NATO ülkelerinin envanterini yenilemek için gelen siparişlerle dolular" denildi.

"TÜRKİYE DIŞ POLİTİKADA ÖNE ÇIKIYOR"

Yazıda Türkiye'nin özellikle İHA'larla birlikte dış politikada da öne çıktığı ifade edildi.

Başta Bayraktar TB2'nin Ukrayna savaşındaki etkili rolüne vurgu yapıldı.

"Türk savunma sanayii şirketlerinin son birkaç yılda yaptığı uluslararası anlaşmaların sayısı, hızlıca artan talebi ve Ar-Ge'ye yapılan yatırımı gösteriyor, Türk dış siyaseti için de kaldıraç etkisi oluyor" ifadeleri kullanıldı.

  • CNBC
  • Türk savunma sanayi

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