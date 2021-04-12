ABD basınından Ukrayna-Rusya gerilimi için 'Karabağ' örneği: Bayraktar TB2'ler kasıp kavurdu

star.com.tr 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:18 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:21

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas gerilimi devam ederken, tüm dünya bölgede yaşanacak olası bir savaşı yakından takip ediyor.

Uzmanlar, Rusya'nın Ukrayna karşısındaki orantısız gücünün, gelecekteki bir savaşın şekillenmesinde nasıl rol oynayacağını ve Ukrayna için alternatifleri masaya yatırıyor.

Ukrayna hava kuvvetleri, 1991'den beri herhangi bir savaş uçağı satın almadı. Soğuk Savaş dönemine ait eski 125 savaş uçağı olan Ukrayna'nın, saldırı uçakları ve savaş helikopterleri eskidi.

Yıllık 300 milyon dolarlık bütçesiyle hava kuvvetleri, yenilenme sürecine gitme kapasitesine sahip olsa da, bunun Rusya'ya karşı bir şey ifade etmeyeceği açıkça belli.

Peki Ukrayna'nın ne yapması gerekiyor? Forbes'da yer alan bir makalede, havacılık uzmanı Tom Cooper, bazı tavsiyelerde bulundu.

UÇAKLAR DAHA KALKARKEN, RUSLARIN HEDEFİ OLUR! İHA'LAR GEREKİYOR

Cooper'a göre, Rus karadan havaya füzeleri o kadar yakın ki, Ukrayna'nın alacağı savaş uçakları daha kalkarken hedef alınabilir. Bu nedenle, Kiev'in yeni insanlı savaş uçakları satın alması, ne ekonomik ne de mantıklı olur.

Bunun yerine Ukrayna hava kuvvetlerinin insansız hava araçlarına ve otonom sistemlere öncelik vermesi gerekiyor. Büyük bir savaş durumunda, Ukrayna'nın insansız araçları Rus ordusunun unsurlarını, ezici hava savunma sistemlerini ve tank gibi diğer zırhlı araçları devirebilir.

KARABAĞ'DA BAYRAKTAR TB2 ERMENİ CEPHELERİNİ KASIP KAVURDU

Geçen sonbaharda Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki kısa ve kanlı savaş, Ukrayna'ya olası bir İHA savaşı için bir ön gözlem sunabilir. Pek çok ülkenin Azerbaycan'a ait olduğunu kabul ettiği, Dağlık Karabağ'da işgal altındaki topraklarda yaşanan çatışmalar sırasında, Azerbaycan'ın Türk ve İsrail yapımı İHA'ları ve Ermeni güçlerini kasıp kavurdu.

Yüksek irtifa uçan, Türk yapımı Bayraktar Taktik Blok 2 İHA'ları ve İsrail yapımı Haroplar ve Orbiter-1K'lar yüzlerce Ermeni tankını, savaş araçlarını, topçu sistemlerini ve hava savunma sistemlerini imha etti.

Azerbaycan güçleri, kasım ateşkesi öncesinde Karabağ'ın çoğunu işgalden kurtardı.

Makalede, Ukrayna'nın Azerbaycan'ın taktiklerini benimseyebileceği belirtilirken, 'Gerçekten de, dönüşümün çoktan başladığına dair işaretler var. Açık olan soru, Kiev'in insansız hava aracı gücüne ne ölçüde bağlı kalacağı ve Moskova'nın bu harekete ne kadar etkili bir şekilde karşı koyabileceğidir.' ifadeleri yer aldı.

'TB2'LER AZERBAYCAN SALDIRI GÜCÜNÜN BEL KEMİĞİ OLDU... UKRAYNA DA SAHİP'

Yaklaşık 1 milyon dolara mal olan 1.400 kiloluk pervane tahrikli Türk yapımı TB2, Azerbaycan'ın saldırı gücünün bel kemiği haline geldi.

Ukrayna, 2019 yılında Türk Baykar firmasından TB2'ler satın almaya başladı. Aralık ayında Kiev ve Ankara, Ukrayna endüstrisinin kendi TB2 kopyalarını oluşturmasına izin veren bir anlaşma imzaladı.

Ukrayna ordusu geçen sonbaharda İHA'ları ile ilk saha testlerine başladı. Ayrıca kamikaze İHA'lar konusunda da, Ukrayna'nın çalışmaları devam ediyor.

Bu tür donanımlar mevcut. Kiev'in satın alma, entegre etme ve dağıtma konusunda ne kadar ciddi olduğunu sadece zaman gösterecek.

'RUSYA BU SİSTEMLERİ ŞİMDİLİK YENEMEZ'

Cooper'a göre, Rusya'nın nasıl tepki vereceği de aynı derecede belirsiz olsa da, Moskova'nın füze sistemlerinin İHA'ları ve kamikaze mühimmatları yenemez.

Cooper, "Elbette, bu sistemler çok hedef demek ve yeniden yüklemeye sahip sistemler... Ruslar, şu anda bu kadar küçük hedeflere karşı koyabilmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.