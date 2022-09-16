ABD basınından Bayraktar TB2 övgüsü

Türkiye'nin önde gelen Savunma Sanayi firması BAYKAR'ın ürettiği Bayraktar TB2'nin aktif olarak savaş alanlarında kullanılmasının SİHA için artı bir değer kattığını belirten ABD merkezli 19FortyFive sitesi, "TB2 SİHA'lara olan talep giderek artıyor ve satın almak için üç yıllık bir bekleme listesi var" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli site TB2'nin mercek altına alındığı analizinde, "Ukrayna'nın Come Back Alive Vakfı ile yaptığı röportajda Haluk Bayraktar, Baykar'ın ayda maksimum 20 adet TB2 insansız hava aracı üretebilirken, bu sayıyı artırmak için Ukrayna'da yeni bir tesis kurmayı planladığını da söyledi." ifadelerine yer verdi.

Akşam'da yer alan habere göre, Site, Bayraktar'ı diğer SİHA'lardan ayıran en büyük özelliğinin aktif olarak bir çok savaş alanında kullanılmasını ve geliştirilen yetenekleri olduğunu belirtti.

Her TB2'de üç adet yer veri terminali, yer destek ekipmanı ve iki adet uzak video terminali bulunuyor. Belki de en önemli özelliği, dijital uçuş kontrol sistemi de dahil olmak üzere dronun tüm parçalarının Türkiye'de üretilmesi.

Rusya'nın ileri teknoloji Hava Savunma Sistemleri'ni imha eden TB2'nin savaş uçağı filosu olmayan ülkeler için gözde haline getirdiğini belirten 19FortyFive şunları kaydetti:

Geçen hafta, Ukrayna, 2 TB2 SİHA'sının 28,35 milyon dolar değerindeki Rus askeri teçhizatını yok ettiğini veya ciddi şekilde hasar verdiğini açıkladı. Ukrayna silahlı kuvvetleri de sosyal medyada, 8 adet T-72 tankı, piyade savaş araçları ve obüslerle birlikte imha edilen diğer teçhizatları paylaştı.

Bu iddiaları doğrulamak çok zor olsa da, TB2 Bayraktar kesinlikle açıklanan hasarı verebilecek yeteneklere sahip. Ne olursa olsun Türk yapımı drone, çatışmalardaki en yetenekli ve özel S/İHA olmaya devam ediyor.