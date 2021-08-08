ABD basınından itiraf gibi açıklama! ''Bu etki Türkiye'yi güçlendirdi''

8 Ağustos 2021 Pazar 10:45 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 10:45

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında gösterdiği gelişim diğer ülkelerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Amerika haber sitesi Business Insider, "Türkiye NATO'nun geri kalanına bir mesaj göndermek için yeni gemiler tanklar ve füzeler inşa ediyor" başlıklı bir yazıyla bu atılıma dikkat çekti.

YAPTIRIMLAR TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRDİ

Yenişafak'ın derlediği habere göre, yazıda genel olarak; ABD ve AB ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımların Türkiye'yi daha da güçlendirdiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Haziran ayında Türk donanması, Türkiye'nin ilk yerli uzun menzilli gemisavar seyir füzesi olan Atmaca'yı başarıyla test etti . Füze, yine yerli olarak tasarlanan ve üretilen Ada sınıfı korvetlerin en yenilerinden olan TCG Kınalıada'dan ateşlendi. bu, tarihsel olarak ordusunu donatmak için ABD ve Avrupa şirketlerine güvenen Türkiye'nin savunma sanayisinin etkileyici başarıları dizisinin en sonuncusu.

"TÜRK ORDUSU DAHA BAĞIMSIZ"

Ancak son yıllarda Türk firmaları, silahlar, füzeler, tanklar ve savaş gemileri dahil olmak üzere yüksek kaliteli savunma teçhizatı üretme çabalarını artırdı. Artan bu yatırım, Türkiye'nin ordusunu daha bağımsız hale getirdi ve Türkiye'yi en iyi silah ihracatçısı haline getirdi.

"GELİŞİM YAPTIRIMLARDAN KAYNAKLANIYOR"

Türkiye uzun zamandır büyük ve nispeten yetenekli bir savunma sanayi üssüne sahiptir. Son zamanlarda yerli tasarım ve üretime odaklanma, tehditlerdeki artıştan ve Türkiye'nin savunma sanayisine NATO müttefikleri tarafından uygulanan ve kritik teknolojinin veya tüm sistemlerin Ankara'ya satışını engelleyen yaptırımlardan kaynaklanıyor.

"HAVA AVANTAJI İSTEYEN TB2'LERİ ARIYOR"

Türkiye'nin insansız sistemlerde lider olma çabaları belki de en etkileyici girişimidir. Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız savaş hava araçları, Azerbaycan'ın Ermenistan ile son savaşında kazandığı zaferin anahtarıydı. Hava avantajı isteyen diğer ülkeler şimdi TB2'leri arıyor.

TÜRKİYE'NİN İNSANSIZ SİSTEMLERİ

Türkiye'de geliştirilmekte olan bir dizi başka insansız sistem var. 1,5 ton taşıma kapasiteli daha büyük insansız savaş uçağı Akıncı'nın seri üretimine ve altı güdümlü füze ile donanmış insansız su üstü gemisi ULAQ için deniz denemelerine başladı. Dört çeşit silahlı insansız kara aracı, bir Türk hükümeti sözleşmesi için yarışıyor.