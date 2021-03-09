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Savunma

ABD Donanması'ndan, 309 milyon dolarlık CMV-22B Osprey siparişi

ABD Donanması, 309,5 milyon dolarlık anlaşmayla ek CMV-22B Osprey tiltrotor uçağı sipariş etti.

star.com.tr09 Mart 2021 Salı 20:34 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 20:34
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ABD Donanması, Bell-Boeing konsorsiyumu arasında geliştirilen CMV-22B Osprey uzun menzilli tiltrotor uçağı üretimi için 309,5 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

ABD Donanması Hava Sistemleri Komutanlığı tarafından verilen sözleşme değişikliği; 4 adet CMV-22B çok motorlu, çift pilotlu, kendi kendine konuşlandırılabilen, orta düzeyde yük taşıma kapasiteli, dikey kalkış ve iniş (VTOL) özellikli tiltrotorlu uçakların üretim ve teslimatını içermektedir. CMV-22B, ABD Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan MV-22B'nin geliştirilmiş versiyonudur.

Donanma, personeli ve kargoyu kıyıdan uçak gemilerine taşımak için kullanılan C-2A Greyhound uçağını değiştirerek CMV-22B Osprey'i kullanacak.

CMV-22B Osprey uçağı, F-35C motor güç modülü, gövdesi içinde emniyetli bir şekilde sabitlenmiş bir uçak gemisinin uçuş güvertesine inebilen ve roll-on / roll-off teslimatı yapabilme yeteneğine sahip tek uçaktır.

star.com.tr

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