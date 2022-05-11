ABD F-16 konusunda tutum değiştirdi! Biden yönetiminden kritik Türkiye çağrısı

S-400 krizi sonrasında Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve takip eden süreçte F-16 talebi, Türkiye düşmanı bazı lobiler ve destekçileri olan Kongre üyeleri tarafından sekteye uğratılmaya çalışılıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye F-35 satışını engellemeye çalışanlar da dahil, bazı Kongre üyelerinin, Türkiye'ye F-16 satışına olumlu baktığı bildirilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith gibi isimler, ABD ile Türkiye'nin yeniden iyi ilişkiler kurması gerektiğini savunarak, F-16 satışına ilişkin olumlu yönde görüş beyan etmişti.

BİDEN YÖNETİMİ TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Wall Street Journal gazetesindeki bir habere göre, Ankara'nın Ukrayna ihtilafındaki rolü, Washington ile yıpranmış ilişkilerin onarılmasına yardımcı oldu ve F-16 savaş uçaklarının satışı için zemin hazırlayabilir.

Gazetenin haberinde, ABD'li yetkililerin Ankara'ya daha fazla uçak satma önerisi üzerine, Biden yönetiminin kongre liderlerinden Türkiye'nin F-16 jet avcı uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatın satışını onaylamalarını istediğini söyledi.

Yetkililer, Washington'ın Türkiye ile bağlarını yeniden ayarlamaya çalıştığını belirtiyor.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE KOLAYLAŞTIRICI ROLÜ ETKİLİ OLDU

Gazetenin haberinde, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için kolaylaştırıcı rol üstlenmesiyle, Washington'ın yıpranmış ilişkileri onarma konusunda bir tutum değişikliğine gittiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Mart ayında, ABD ile F-16'ların modernizasyonu ve yeni alımlara ilişkin görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşımlar olduğunu, sürecin böyle devam etmesi halinde Türkiye'nin yeni alacağı F-16'lar ve modernizasyon işini süratle bitirme fırsatı bulacağını söylemişti.