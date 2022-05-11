ABD F-16 konusunda tutum değiştirdi! Biden yönetiminden kritik Türkiye çağrısı

S-400 krizi sonrasında Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve takip eden süreçte F-16 talebi, Türkiye düşmanı bazı lobiler ve destekçileri olan Kongre üyeleri tarafından sekteye uğratılmaya çalışılıyordu.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye F-35 satışını engellemeye çalışanlar da dahil, bazı Kongre üyelerinin, Türkiye'ye F-16 satışına olumlu baktığı bildirilmişti.
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith gibi isimler, ABD ile Türkiye'nin yeniden iyi ilişkiler kurması gerektiğini savunarak, F-16 satışına ilişkin olumlu yönde görüş beyan etmişti.
Wall Street Journal gazetesindeki bir habere göre, Ankara'nın Ukrayna ihtilafındaki rolü, Washington ile yıpranmış ilişkilerin onarılmasına yardımcı oldu ve F-16 savaş uçaklarının satışı için zemin hazırlayabilir.
Gazetenin haberinde, ABD'li yetkililerin Ankara'ya daha fazla uçak satma önerisi üzerine, Biden yönetiminin kongre liderlerinden Türkiye'nin F-16 jet avcı uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatın satışını onaylamalarını istediğini söyledi.
Yetkililer, Washington'ın Türkiye ile bağlarını yeniden ayarlamaya çalıştığını belirtiyor.
Gazetenin haberinde, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için kolaylaştırıcı rol üstlenmesiyle, Washington'ın yıpranmış ilişkileri onarma konusunda bir tutum değişikliğine gittiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Mart ayında, ABD ile F-16'ların modernizasyonu ve yeni alımlara ilişkin görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşımlar olduğunu, sürecin böyle devam etmesi halinde Türkiye'nin yeni alacağı F-16'lar ve modernizasyon işini süratle bitirme fırsatı bulacağını söylemişti.