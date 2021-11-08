Star.com.tr 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:36

Soğuk Savaş döneminde ABD ile Rusya arasındaki silahlanma yarışı Soğuk Savaş'tan sonrasına da taşarken, günümüzde bu yarışa Çin'in de dahil olduğu çok açık.

Çin'in savunma sanayii yatırımları arasında en önemli projelerden biri, Chengdu Aircraft Industry Group tarafından geliştirilen beşinci nesil çift motorlu hayalet avcı uçağı J-20...

Tasarımcısı tarafından 'Dragon' olarak adlandırılan J-20'nin bombardıman uçağı ve elektronik savaş (EW) uçağı gibi fonksiyonlarının yanı sıra 2 kişilik bir pilot kabinine sahip olduğu açıklanmıştı.

Günümüzde kullanılan tüm hayalet (stealth) uçaklarda tek kişilik koltuk bulunuyor. J-20'deki iki kişilik pilot kabini, 'dünyada bir ilk' unvanını yakalamasını sağlıyor.

Öte yandan ABD'nin Lockheed Martin tarafından geliştirilen savaş uçağı F-22 Raptor (Ölüm Makinası ya da Yırtıcı Kuş olarak da anılır) hava üstünlüğü odaklı, düşük radar izi ile yüksek görünmezlik sağlamaya yönelik üretilen avcı uçağıdır.

ABD'nin F-22 pilotlarına sanal gerçeklikle J-20 avlatması, Çin'in bu projesini ne kadar ciddiye aldığının da göstergesi.

F-22 VS J-20 İT DALAŞI

Bir Amerikan kıdemli F-22 pilotu, uçuş sırasında gerçek bir uçağın koltuğundan Çin'in Chengdu J-20 hayalet avcı uçağının sanal bir temsiliyle mücadele ettiği belirtildi.

Savunma portalı 19fortyfive'da yer alan habere göre J-20, pilotun artırılmış gerçeklik kaskına monte edilmiş ekranına yansıtıldı ve gerçek bir uçakta gerçek bir pilota, görünüşte gerçek bir yabancı rakibe karşı eğitim fırsatı verdi.

Testten sorumlu iki firmaya göre bu eğitim, sanal bir rakiple ilk kez böyle bir etkileşimin sağlandığını gösteriyor.

ABD şirketleri Red 6 ve EpiSci, artırılmış gerçeklik eğitim programlarının başarılı bir şekilde test edildiğini duyururken, otonom sistemlerin ABD Hava Kuvvetleri için pilot yetiştirme programlarında daha fazla kullanılacağı belirtiliyor.

EpiSci'nin Taktik Otonom Sistemler Başkan Yardımcısı Chris Gentile, 'Onları şimdi bu teknolojiyle tanıştırarak, gelecekte bir dizi insansız aracı kullanmaya daha da hazır hale getiriyoruz.' dedi.

Ayrıca yakında benzer yapay zeka sistemlerinin yanı sıra, pilotlardan savaşta yanlarında uçan otonom drone'ları kontrol etmesi beklenebilir.

Program, ABD Hava Kuvvetleri'nin Skyborg'u gibi, zaten mürettebatlı uçakların yanı sıra silahlı İHA'ları da kullanmayı hedefliyor.