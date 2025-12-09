ABD ile dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olan F-35 anlaşmasını imzalayan Polonya, teslimat programı kapsamında eğitim süreçlerine devam ediyor. Polonya Hava Kuvvetleri personelinin eğitiminde kullanılacak sekiz adet F-35A Lightning II'den oluşacak eğitim müfrezesinin hazırlıkları sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre, 3508 kuyruk numaralı sekizinci uçağın testleri Fort Worth tesislerinde devam ediyor ve teslimatın gelecek yıl yapılması öngörülüyor.

Şu ana kadar Polonya'ya teslim edilen F-35A Husarz uçakları 500'ün üzerinde sorti gerçekleştirdi. Hükümetler arası anlaşma kapsamında 24 Polonyalı pilotun ABD'de eğitim görmesi planlanıyor.

32 ADET F-35 TESLİM EDİLECEK

Dokuzuncu uçaktan itibaren teslimatlar doğrudan Polonya'ya yapılacak ve uçaklar Łask Hava Üssü'ne konuşlandırılacak. İlk iki uçağın Mayıs 2026'da teslim edilmesi bekleniyor.

Uzun vadede Polonya Hava Kuvvetleri, biri Łask'ta diğeri Świdwin'de olmak üzere iki F-35 filosu işletmeyi hedefliyor. Lockheed Martin bugüne dek farklı versiyonlarda 1.270'ten fazla F-35 Lightning II üretti ve bu uçaklar toplamda bir milyondan fazla uçuş saatine ulaştı.

Polonya, F-35 platformunun dünyadaki on ikinci kullanıcısı konumunda. Hükümetler arası LOA anlaşması toplam 32 savaş uçağını kapsıyor.