ABD füzelerinden vazgeçiyorlar

star.com.tr 20 Haziran 2021 Pazar 15:01 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 15:06

Japon Savunma Bakanlığı, artan harcamalar nedeniyle, nisan ayında Japon F-15 modernizasyon programının tamamen yeniden düzenlenme kararı aldı.



Kyodo haber ajansında yer alan bilgilere göre Tokyo yönetimi, F-15 savaş uçaklarını Amerikan füzeleriyle yeniden donatmamayı düşünüyor.

Haberde, 900 km'den fazla menzile sahip JASSM ve LRASM seyir füzelerinin Japonya'nın beklediğinden çok daha fazla finansman gerektireceği öne sürülürken, nihai kararın henüz verilmemiş olduğu belirtiliyor.

Söz konusu haberler, Japon hükümetinin geçen yılki F-15 savaş uçakları modernizasyonu planlarından vazgeçerek, başlangıç maliyetinin umduklarından beş kat daha yüksek olacağı için, 2021 bütçesinden çıkarılmasının ardından geldi.

Uçakların elektrik bileşenlerinin tedarik çalışmalarında kesintiler yaşanması, kabineyi buna zorlamıştı.

Böylece, modernizasyonun fiyatı kabaca 745 milyon dolardan, 2,2 milyar dolara yükselmişti.

Tokyo yönetimi ayrıca, sistem başına 740 milyon doları aşan, ABD yapımı iki Aegis Ashore sisteminin envantere eklenmesini de, artan maliyetler nedeniyle askıya almak zorunda kaldı.

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