ABD hipersonik silah için tarih verdi!

star.com.tr 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:37 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:37

Dünyada gelişen teknolojiyle birlikte ABD’nin savaş hakkında düşünme, hazırlık ve plan yapma şeklinin değiştiğini belirten ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bu dönüşümün nedeninin, Çin ve Rusya gibi güçlü rakiplerinin, hassas uzun menzilli test atışları gibi son teknoloji askeri yeniliklerle Amerika'nın uzun süredir devam eden askeri avantajlarını aşındırmaya çalışması olduğunu belirtti.

"Rakiplerimiz, manevra özgürlüğümüzü engellemek için uzun menzilli test atışları geliştirdikçe, önümüzdeki beş yıl içinde hipersonik yatırımlarımızı artırıyoruz." diyen Esper, "Böylece testleri hızlandırabilir ve bu yetenekleri savaş uçağına olabildiğince çabuk entegre edebiliriz." şeklinde konuştu.

Mart ayında, kara kuvvetleri ve donanmanın, bir hipersonik silah geliştirme çalışmalarında başarılı bir testi başlatarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Esper planın, bu teknolojiyi 2023 yılına kadar kuvvetlere entegre etmek olduğunu belirtti.

Pentagon, 2016 yılından bu yana hipersonik için bütçesini 10 kat artırdı. 2020 mali yılı hipersonik sistemler için yaklaşık 3,5 milyar dolar ayrıldı ve gelecek yıllarda daha da büyümesi bekleniyor.

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