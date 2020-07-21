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Savunma

ABD hukuksuzlukta sınır tanımıyor: Türk F-35'lerine el koydular

TSK'ya ait olması gereken 8 adet F-35 uçağı ABD Hava Kuvvetlerine devredildi.

21 Temmuz 2020 Salı 09:08 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 09:11
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Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri için üretilen sekiz adet F-35A Lightning II uçağı, ABD Hava Kuvvetleri envanterine devredildi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Senato komitesi, ABD Hava Kuvvetleri’ne, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35A uçağını modifiye etme yetkisi vermişti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bu kapsamda Lockheed Martin tarafından Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak S-400 tedariki bahanesiyle uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’na konuşlandırılamayan F-35A uçakları, boyamaları değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındı.

TÜRKİYE'NİN ADINI SİLMİŞLERDİ

F-35 savaş uçağının ana yüklenicisi olan ABD'li Lockheed Martin şirketi, geçtiğimiz hafta tepki çekici bir karara imza atmış, F-35 savaş uçağı ile ilgili olarak açılan web sitesinde bulunan "Küresel Katılımcılar" listesinden Türkiye'nin adını silmişti.

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