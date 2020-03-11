ABD: İki Rus keşif uçağına müdahale edildi

11 Mart 2020 Çarşamba 13:07 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 13:10

NORAD Salı günü yaptığı açıklamada, Rus uçağının Alaska sahili boyunca 50 deniz mili içerisine geldiğini ve yaklaşık dört saat boyunca uluslararası hava sahası üzerinden Alaska Hava Savunma Kimlik Bölgesi içinde kaldığını söyledi.

NORAD, "Rus uçaklarının tüm uçuşuna, F-22 ve CF-18 uçaklarıyla eşlik edildi. Bu uçaklar ayrıca KC-135 Stratotanker ve E-3 Sentry uçağı tarafından desteklendi." açıklamasında bulundu.

NORAD komutanı General Terrence J. O'Shaughnessy, “NORAD Kuzey Kutbu'nda birden fazla alanda faaliyet göstermeye devam ediyor.” dedi.

Rus uçaklarına müdahaleler NATO ve Rusya arasında tartışmalı bir konu olmuştur, özellikle Moskova ile gerginlik, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki ayrılıkçılara verdiği destek ve Suriye'nin İdlib eyaletinde NATO müttefiki Türkiye'ye karşı saldırgan eylemleri üzerinde gerginlik daha da artmaktadır.

star.com.tr