ABD ile krize neden olmuştu! İskender-M'ler böyle ateşlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Kapustin Yar roket fırlatma ve geliştirme sahasında yapılan özel operasyon eğitimi sırasında İskender-M füzelerinin fırlatıldığı görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, 90 km uzaklıktaki hedeflere fırlatılan birden fazla füzenin ateşlendiğini gösteriyor. Testleri takip etmek için, Rus yapımı Orlan-10 insansız hava araçlarının kullanıldığı belirtildi.
İskender-M, 2006 yılından bu ya Rus silahlı kuvvetleri envanterinde bulunan balistik bir füze sistemidir ve ülkenin savunma kapasitesinin önemli bir parçasıdır.
Rus kaynaklarına göre, füzenin menzili 500 km kadar.
ABD, 2 Şubat 2019'da Rusya'nın ihlalleri ve Çin'in nükleer silahlarından duyulan endişelere atıfta bulunarak Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasını askıya aldığını ve 6 ay içerisinde tamamen çıkılacağını duyurmuştu.
ABD, NATO'nun 'SS-26 Stone' olarak adlandırdığı, yüksek hareket ve manevra kabiliyetine sahip İskender-M füzelerinin menzilinin INF'yi ihlal ettiğini iddia ederek 2 Ağustos 2019'da anlaşmadan resmen çekildiğini duyurdu.