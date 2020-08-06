ABD ile krize neden olmuştu! İskender-M'ler böyle ateşlendi

star.com.tr 06 Ağustos 2020 Perşembe 16:22 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 16:22

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Kapustin Yar roket fırlatma ve geliştirme sahasında yapılan özel operasyon eğitimi sırasında İskender-M füzelerinin fırlatıldığı görüntüleri paylaştı.



Görüntülerde, 90 km uzaklıktaki hedeflere fırlatılan birden fazla füzenin ateşlendiğini gösteriyor. Testleri takip etmek için, Rus yapımı Orlan-10 insansız hava araçlarının kullanıldığı belirtildi.

İskender-M, 2006 yılından bu ya Rus silahlı kuvvetleri envanterinde bulunan balistik bir füze sistemidir ve ülkenin savunma kapasitesinin önemli bir parçasıdır.

Rus kaynaklarına göre, füzenin menzili 500 km kadar.

ABD İLE KRİZE NEDEN OLDU

ABD, 2 Şubat 2019'da Rusya'nın ihlalleri ve Çin'in nükleer silahlarından duyulan endişelere atıfta bulunarak Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasını askıya aldığını ve 6 ay içerisinde tamamen çıkılacağını duyurmuştu.

ABD, NATO'nun 'SS-26 Stone' olarak adlandırdığı, yüksek hareket ve manevra kabiliyetine sahip İskender-M füzelerinin menzilinin INF'yi ihlal ettiğini iddia ederek 2 Ağustos 2019'da anlaşmadan resmen çekildiğini duyurdu.

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