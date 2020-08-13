ABD - İsrail ortaklığıyla geliştirildi! Yeni Arrow ateşlendi

star.com.tr 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:14 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:17

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, testin Arrow silah sistemi için önceden planlanmış bir test olduğu belirtildi.



İsrail Savunma Bakanlığı, bir Sparrow füzesine karşı bir Arrow 2 anti balistik füzenin ateşlendiğini belirtti.

Arrow serisi füze savunma sistemleri on yıllardır İsrail ordusu hizmetinde. Ancak, sistemin en en son geliştirilen hali, Arrow 3 ile Arrow 2'dir.

Sistem, ilk olarak 1995 yılında test edilen, maksimum 90 km menzile sahip taktik bir sistemdi. 500 km menzildeki hedefleri tespit edebildiği ve 10 ila 50 km arasındaki irtifalarda hedefleri vurabiliyor.

ABD, MDO'nun Arrow füze savunma sistemlerinin geliştirilmesinde rol alması için önemli miktarda fon sağladı. Ayrıca, sistemin bileşenlerinin çoğu Boeing tarafından üretiliyor.

Arrow 2'nin iki bataryası, 2002'den beri İsrail ordusunun envanterinde.



İRAN'I GÖSTERİP SİLAHLANIYOR

İsrail uzun zamandır İran'ın nükleer ve balistik füze programları ile ilgili iddialarla, silahlanıyor. İran'ın bir tehdit oluşturduğunu ve askeri takviye gerektirdiğini iddia ediyor.

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