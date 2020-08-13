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Savunma

ABD - İsrail ortaklığıyla geliştirildi! Yeni Arrow ateşlendi

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD Füze Savunma Örgütü (MDO) ile işbirliği içinde geliştirilen yeni bir Arrow füze savunma sisteminin test edildiğini duyurdu. Sistemin bileşenlerinin çoğu, ABD savunma ve havacılık devi Boeing tarafından sağlanıyor.

star.com.tr13 Ağustos 2020 Perşembe 10:14 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:17
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İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, testin Arrow silah sistemi için önceden planlanmış bir test olduğu belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, bir Sparrow füzesine karşı bir Arrow 2 anti balistik füzenin ateşlendiğini belirtti.

Arrow serisi füze savunma sistemleri on yıllardır İsrail ordusu hizmetinde. Ancak, sistemin en en son geliştirilen hali, Arrow 3 ile Arrow 2'dir.

Sistem, ilk olarak 1995 yılında test edilen, maksimum 90 km menzile sahip taktik bir sistemdi. 500 km menzildeki hedefleri tespit edebildiği ve 10 ila 50 km arasındaki irtifalarda hedefleri vurabiliyor.

ABD, MDO'nun Arrow füze savunma sistemlerinin geliştirilmesinde rol alması için önemli miktarda fon sağladı. Ayrıca, sistemin bileşenlerinin çoğu Boeing tarafından üretiliyor.

Arrow 2'nin iki bataryası, 2002'den beri İsrail ordusunun envanterinde.

İRAN'I GÖSTERİP SİLAHLANIYOR

İsrail uzun zamandır İran'ın nükleer ve balistik füze programları ile ilgili iddialarla, silahlanıyor. İran'ın bir tehdit oluşturduğunu ve askeri takviye gerektirdiğini iddia ediyor.

star.com.tr

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