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  • ABD İsrail'den elini çekiyor mu? F-22 talebine ret cevabı! İşte altındaki sebep…
Savunma

ABD İsrail'den elini çekiyor mu? F-22 talebine ret cevabı! İşte altındaki sebep…

İsrail'in ABD'den talep ettiği F-22 Raptor savaş uçaklarıyla ilgili gelişmeler, ülke gündeminde önemli bir yer tuttu. Ancak ABD yönetimi, İsrail'in bu isteğini geri çevirdi. Peki bu ret kararı ne anlama geliyor?

23 Aralık 2024 Pazartesi 21:58 - Güncelleme:
ABD İsrail'den elini çekiyor mu? F-22 talebine ret cevabı! İşte altındaki sebep…
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19fortyfive'ten çevrilen habere göre; İsrail'in F-35I Adir savaş uçaklarını kullanarak İran askeri tesislerine düzenlediği son saldırı, uçakların hassasiyetini ve gizliliğini kanıtladı. Ancak bu "kanlı burun" saldırıları, İran'ın nükleer veya askeri yeteneklerini kesin olarak etkisiz hale getirmeyecek gibi duruyor.

ABD'DEN İSRAİL'E F-22 VETOSU

İsrail cephesi F-22 Raptor'un orduya güçlü destek sağlayacağını düşünürken, ABD'nin ihracat yasakları ve üretim kesintileri bunu olanaksız kılıyor.

F-22 hayranlığı olan İsrail'in savaş uçağını bünyesine katamayacağı anlaşılıyor. ABD yönetiminin F-22'leri İsrail'e neden satmadığı da belli oldu.

İsrail'in çok istediği F-22'lere ulaşamamasının sebebi ise Orta Doğu'ya ihracatın yasak olmasından kaynaklı. ABD yönetimi, her ne kadar işgalci devletin arkasında dursa da Orta Doğu'da bulunmasından dolayı satışa sıcak bakmıyor.

ABD yönetimi, İsrail'in Orta Doğu'da F-22'lerinin düşürülmesinden kaygılandığı için bu satışa yanaşmadı. Çünkü F-22'lerin gizli teknolojilerinin diğer ülkeler tarafından keşfedilmesini istemiyorlar.

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