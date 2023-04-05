ABD Kongresi tarafından hazırlanan raporda Türkiye'nin ABD'den F-16 satın almak için şartlan karşıladığı belirtildi. Yunanistan gazetesi Etnos, 'ABD'nin Türkiye'ye F-16 verme raporu' başlıklı haberinde söz konusu şartlan okuyucularına sundu. Şartlar Kongre tarafından da yayımlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye ziyaretinde F-16 satışına şartlar getirmişti. Bunlardan biri de Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliğin yumuşatılmasıydı. Diğer koşul Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine onay vermesiydi.

MENENDEZ İTİRAZ EDİYOR

ABD Başkan Biden, F-16'ların Türkiye'ye, F35'lerin ise Yunanistan'a satışına ilişkin yasa tasarısını Kongre'ye göndermişti. Tasarının ilk bölümünde F-16'lann Türkiye'ye verilmesini istemeyen Senatör Menendez ve diğer milletvekili ve senatörlerin itirazı bulunuyordu.

Kongre Seçim Komitesi'nin yayınladığı "Türkiye: Olası F-16 satışı" başlıklı rapor ise, 31 Mart 2023'e kadar bu konudaki gelişmeleri detaylandırıyor.

Rapora göre, Kongre'nin nihai kararını etkileyecek konular arasında "Yunanistan ile bölgesel rekabet" bulunuyor.

Kongre'de teklif edilen satışın değerlendirilmesini etkilemesi muhtemel konulardan bazıları ise şöyle:

"Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki rolü, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları, 'Türkiye'nin iç meseleleri. "

Raporda Türkiye ve Yunanistan gerginliğinin yumuşaması da yer alıyordu.

UKRAYNA VE BOĞAZLAR VURGUSU

Raporda ABD'li yetkililer, Türkiye'nin Ukrayna lehine görünen eylemlerini takdir ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Rus işgalini kınaması ve işgal sırasında İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı kapatmasına da raporda yer verildi.

40 YENİ F-16 UÇAĞI 80 MODERNİZASYON KİTİ

Ocak ayındaki resmi olmayan duyurulara göre Türkiye, toplam değeri 20 milyar dolar olan 900 füze, 800 bomba ile birlikte Washington'dan 40 adet yeni Blok 70 F-16 jeti ve elindeki F-16 savaş uçaklarını modernize etmek için de 80 adet kit almak istiyor.