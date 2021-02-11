ABD medyası uyardı! İşte çok güvenilen uçak gemilerinin katili olabilecek silah

star.com.tr 11 Şubat 2021 Perşembe 14:08 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:08

National İnterest'te yer alan bir makaleye göre, denizaltıdan fırlatılan torpidolar, çeşitli platformlardan ateşlenen seyir füzeleri ve balistik füzeler ABD'nin uçak gemileri için ciddi bir tehlikeye neden olabilir.



Özellikle ABD'nin gelişmiş uçak gemileri, henüz test sonucu bir kanıt olmasa da, kendilerini tüm bu saldırı yollarına karşı savunacak şekilde donatıldı.

Ancak, bu gemiler için 'katiyen batmaz' denilemez. Çünkü son teknoloji hipersonik füzeler çok hızlı, tespit edilmesi ve durdurulması çok zor...

UÇAK GEMİSİ MİMARLARININ ENDİŞELENMESİ GEREKEN BEŞ SORUN

Denizaltılar, uçak gemileri için uzun zamandır en ölümcül tehdidi oluşturuyor. II.Dünya Savaşı'nda, her büyük taşıyıcı filo denizaltılardan darbe aldı. Soğuk Savaş'ta, ABD Donanması Sovyet denizaltısını kritik bir sorun olarak gördü.

Günümüzde bir denizaltının böyle gelişmiş bir taşıyıcı grubuna zarar verebilmesi için uçaklar, geminin eskortları veya kendi sistemleri tarafından tespit edilmeden saldırıya geçmesi gerekiyor. Modern denizaltı karşıtı savaş yeteneklerindeki ilerlemeler, denizaltıların işini oldukça zorlaştırıyor.

Öte yandna saldırı sonrası, denizaltının kaçmak için potansiyel bir yol bulmasu da ayrıca başka bir sorundur.

1. İNSANSIZ DENİZALTILAR

İnsansız denizaltılar bu sorunların birçoğunu çözüyor. Muhtemel yaklaşma yolları boyunca süresiz olarak bekleyebiliyor. Taşıyıcıyı tespit ettikten sonra da, saldırmak için harekete geçebiliyor. Vurulması halinde can kaybı da yaşanmıyor.

Sadece birkaç silahla donatılmış, önceden belirlenmiş koşullar altında otonom olarak çalışan insansız denizaltı araçlar, gelecekte uçak gemilerinin çok ciddi bir sorunu haline gelecek gibi görünüyor.

2. SİBER SALDIRI

Taşıyıcılara karşı siber saldırıların etkisi büyük ölçüde değişebilir. En azından, gemiyi etkin bir şekilde körleştirebilirler, bu da geminin sistemlerinin görevlerini yerine getirmesini zorlaştırır. Ayrıca geminin konumunu ortaya çıkararak gemiyi füzeler ve denizaltılar dahil olmak üzere çeşitli saldırılara karşı savunmasız hale getirebilir.

En uç durumda, bir siber saldırı, önemli sistemleri devre dışı bırakarak geminin kendisini savunmasını imkansız hale getirebilir.

3. S/İHA'LAR

Hem uzun hem de yakın menzilli silahları kullanabilen otonom İHA'lar, özellikle pilotlarının hayatta kalması konusunda endişesi gerekmediği için, hava savunma ağlarını alt etme esnekliğine sahiptir.

Silahları çeşitli menzillere gönderebilirler, ardından hedefe yaklaşabilir ve taşıyıcıya ölümcül hasar verebilirler. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış bir robottan daha tehlikeli bir şey yok dünyada. . .

4. HİPERSONİK FÜZELER

Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri, balistik füzelerinkine benzer birçok yönden tehdit oluşturan hipersonik füzelere yoğun ilgi gösteriyor. Bununla birlikte, balistik füzelerin aksine, hipersonik füzeleler bir hedefe, savunma sistemlerinin hedeflemesini son derece zorlaştıran bir hız ve yörüngeden yaklaşbiliyor.

Hipersonik füzeler, balistik füzelerden daha politik ve cazip hale gelebilir. Bunun en büyük nedenlerinden biri, nükleer savaş başlıklarını savunma sistemlerini atlatacak hızda taşıyabilmesi.

5. YÖRÜNGE BOMBARDIMANI

Uçak gemilerini, statik üslerden daha etkili kılan en etkili yöntemlerden biri, sabit olmamalarıdır. Sabit üslerin sorunu, düşmanın her zaman nerede olduklarını bilmesidir. Uçak taşıyıcıları ise, gözetleme sistemlerinden kaçınmak için, hareket kabiliyetini kullanabilir. Ancak, bu da artık aşılması zor bir engel değildir.

Yörüngesel Bombardıman Sistemleri olarak bilinen gelişmiş silahlar veya kinetik güçle ilerleyen silahlarla donatılmış uydular, uçak gemilerini tanımlayabilir ve onlara saldırabilir. Yörüngeden deniz yüzeyine doğru inen bu silahlar, yalnızca kinetik enerjiyi kullanarak, bir yüzey hedefine muazzam bir saldırı gerçekleştirebilir, bir taşıyıcıyı batırabilir veya onu işe yaramaz hale getirebilir.

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