star.com.tr 07 Aralık 2020 Pazartesi 20:51 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 20:54

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Hırvatistan’a 757 milyon dolar tutarında M2A2 Bradley muharebe aracı modernizasyonu ve ekipman tedariğini onayladığı duyurdu.



Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın yaptığı açıklamada, "Söz konusu satış, Hırvatistan'ın askeri kapasitesini güncelleme, ABD ve diğer müttefikleriyle birlikte çalışabilirliği daha da artırma hedefine katkıda bulunacak" ifadeleri kullanılırken "Hırvatistan bu teçhizatı entegre etmekte ve silahlı kuvvetlerine destek sağlamakta zorluk çekmeyecek." dendi.

Önerilen satış için ana yüklenicilerin BAE Systems ve Raytheon Missile Systems olacağı bildirildi.

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