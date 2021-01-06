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Savunma

ABD Ordusu 36 adet Shadow Block III İHA tedarik ediyor

Textron Systems, ABD Ordusu ile 36 adet yeni Shadow Block III İHA tedariki için anlaşmaya vardı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:23 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 19:23
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Amerikan küresel havacılık, savunma, güvenlik ve ileri teknoloji sanayi holdingi olan Textron Systems, ABD ordusunda hizmet vermek üzere 36 adet yeni Shadow Block lll İHA tedariki için sözleşme imzaladı.

Textron Systems Corporation, en son Blok III konfigürasyonuna sahip 36 adet Shadow insansız hava aracının ABD Ordusuna satışını duyurdu. Toplam 66 milyon dolar değerindeki sözleşme, sistemin yeni Blok III konfigürasyonu için devam eden mühendislik hizmetlerini de içermektedir

Şirkete göre Shadow Block III, önceki konfigürasyonların kanıtlanmış başarısına dayanıyor. Yükseltilmiş sistemin, olumsuz hava koşullarında daha fazla kullanılabilirlik, en son yüksek çözünürlüklü gündüz ve gece video yükü, azaltılmış akustik imza ile artırılmış motor gücü ve güvenilirlik, gelişmiş insanlı-insansız ekip oluşturmaya olanak tanıyan tasarım iyileştirmelerini içermektedir.

Shadow İHA sistemlerinin bugüne kadar toplam 1,2 milyon uçuş saatine ulaştığı bildirildi.

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