ABD ordusuna Türk imzası: Türkiye'nin desteği olmadan bu tesis boş olurdu

Eyaletin Mesquite şehrinde kurulan tesisin açılış töreninde Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı'nın yanı sıra ABD Kara Kuvvetlerinden sorumlu Savunma Bakanlığı yetkilisi Christine Wormuth, Texas Senatörü John Cornyn ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake hazır bulundu.

Törende konuşan Savunma Bakanlığı yetkilisi Wormuth, dünyanın önceki yıllardan daha tehlikeli bir yer haline geldiğini belirtti ve geleceğin getirebileceklerine hazırlıklı olmak için birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti.

Wormuth, Türk savunma sanayisi şirketleriyle ortak üretimden dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin desteği olmadan bu tesis boş olurdu." dedi.

Türk savunma sanayisi markası Repkon'un kurduğu üretim hattının yeni otomasyon ve ileri üretim teknikleriyle tesisin 60 ila 155 milimetrelik topçu mermisi üretme esnekliğine sahip olacağını söyleyen Wormuth, bu fabrikanın, ABD'nin topçu parçaları üretme kabiliyetinde yüzde 200'den fazla bir artışı temsil edeceğine işaret etti.

Wormuth, ordunun bu tesiste gelecek yılın sonuna kadar ayda 100 bin 155 milimetrelik mermi üretme hedefi belirlediği bilgisini de paylaştı.

- "BU TESİS DURUMU BİR ADIM YUKARI TAŞIYOR"

Senatör Cornyn de topçu mühimmatı üretecek tesisin küresel tehdit ortamında önemli bir zamanlamada hayata geçirildiğini söyledi.

Cornyn, 2025 yılında ABD'nin toplam 155 milimetrelik top mermisi üretiminin üçte birinin bu tesiste yapılacağı bilgisini paylaşarak, bunun ayrıca Texas'ta 300'den fazla yeni istihdam yaratacağını ifade etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de "Bu harika. Geçmişte bunu pek çok düzeyde gördük. Açıkçası Türkiye 72 yıldır ABD'den sonra NATO'nun ikinci büyük ordusu ve ikinci büyük hava kuvveti, NATO'nun önemli bir parçası. Dolayısıyla daha önce işbirliği gördük ama bu tesis durumu bir adım daha yukarı taşıyor." dedi.

Flake, Ukrayna savaşının ABD'deki mühimmat üretim zayıflıklarını ve bunu hızlandırmanın önemini gösterdiğini belirterek, "Ama aynı zamanda Türkiye gibi ülkelerle bu tür ortaklıkların ne kadar değerli olduğunu da gösterdi. Bu son derece önemli." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce ABD ve Türkiye arasındaki savunma ortaklığının nasıl çalıştığını görmek için ilgili tesisleri gezdiğini aktaran Flake, "Olağanüstüydü. Bize ciddi anlamda ve tabii Türkiye'ye de faydası oluyor." şeklinde konuştu.