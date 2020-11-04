ABD, Romanya'nın F-16 modernizasyonunu onayladı

star.com.tr 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:03 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:03

Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bugün Kongre'ye bu olası satışı bildiren gerekli sertifikayı teslim etti.

Romanya Hükümeti, Blok 15 F-16 uçak filosunun, Orta Ömrü Modernizasyonu kapsamında ilave lojistik desteğin yanı sıra aviyonik, yazılım, iletişim ekipmanı, seyrüsefer ve kokpit iyileştirmeleri satın almayı talep etti.

Yaklaşık maliyeti 175.4 milyon dolar olan sözleşme; sekiz (8) adet LN-260 Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS), · on dokuz (19) adet Çok Fonksiyonlu Bilgi Dağıtım Sistemi Ortak Taktik Radyo Sistemi (MIDS JTRS), AN / APX-126 Gelişmiş Dost Düşman Tanıma Sistemi, ARC-210 Telsizler, ARC-210 Telsizler, KIV-78 Kriptografik Aplikler, diğer güvenli iletişim, seyrüsefer ve şifreleme cihazları, Ortak Görev Planlama Sistemi (JMPS) yazılımı, eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor.

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